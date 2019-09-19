华为Mate30/Pro官方宣传视频

IT之家9月19日消息 华为今晚在德国慕尼黑正式发布了Mate 30和Mate 30 Pro，新机国行版将于9月26日在国内正式发布。

欧洲售价方面，华为Mate 30手机8+128GB版售价799欧元，Mate 30 Pro手机8+256版本售价1099欧元，Mate 30 Pro 5G手机8+256GB版本售价1199欧元。Mate 30 RS保时捷设计为2095欧元。9月20日0时，华为Mate 30系列正式上线华为商城及各大电商平台开启预售。

华为Mate30采用6.62英寸OLED全面屏，华为Mate 30 Pro采用6.53英寸OLED环幕屏，搭载麒麟990处理器，华为Mate30内置4200mAh大电池，华为Mate 30 Pro更将电池容量增至4500mAh，配备40W有线超级快充，27W无线超级快充。

相机方面，华为Mate 30后置超感光徕卡三摄，分别是1600万像素超广角相机、4000万像素广角超感主相机和800万像素长焦相机，华为Mate 30 Pro配备超感光徕卡电影四摄，搭载双4000万像素双主摄（超感光摄像头+电影摄像头），800万像素长焦相机，和3D深感相机。

▲Mate 30

▲Mate 30 RS保时捷设计