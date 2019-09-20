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最新爆料：AMD 将为微软新款Surface产品定制R5 3550U

2019-9-20 19:25:39来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家9月20日消息 根据知名硬件爆料人@TUM_APISAK的消息，微软即将推出的Surface产品将搭载定制的AMD Ryzen 移动端处理器，型号为Ryzen 5 3550U 和 Ryzen 7 3750U。

根据此前的报道，微软计划今年10月为Surface Pro 7和Surface Laptop 3以及Surface Centaurus举办硬件发布会活动。

之前的传闻称，微软新款Surface Laptop 3将有15英寸版本，并搭载AMD Ryzen处理器。

据悉，今年年初AMD 推出了新款R5 3500U和R7 3700U低压处理器。@TUM_APISAK曝光的Ryzen 5 3550U和Ryzen 7 3750U之前也有少数曝光。

8月份，网上曝光了 R5 3550U的跑分，数据显示它比Ryzen 5 3500U多了一组Vega 核心。AMD Ryzen 5 3550U为四核八线程，主频2.1GHz，最高频率3.69GHz，4MB三级缓存，CPU参数与Ryzen 5 3500U一致。

由此来看，微软新款Surface产品可能搭载的R5 3550U和R7 3750U就是老款CPU的核显升级版，图形处理性能方面会有一些提升。

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关键词：AMDsurface

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