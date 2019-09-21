中国电信5G语音方案选定VoLTE：新机型必须支持，存量终端默认开启

“中国电信智能终端技术论坛”在2019年天翼智能生态博览会期间举行。中国电信市场部副总经理陆良军发表了“业务驱动创新协作”的主题演讲，详细解读了5G终端技术策略。

在演讲中陆良军指出：“5G让我们又一次站在代际切换的机会窗口，5G终端的发展存在市场空间、业务空间和改进空间。中国电信明确向产业链提出了具体的终端技术要求。”

新业务新体验驱动新终端

移动通信技术从2G/3G/4G时代开始，诞生的文本、图片到视频业务满足了用户对沟通、信息获取、交易、娱乐等需求。到了5G时代，将会催生万物互联的应用场景，特别是VR/AR等超高带宽、超低时延业务场景势必会对终端提出全新的需求。

陆良军表示，为了满足新业务新体验的需求，5G终端需要满足性能卓越、模组通用、体验丰富的需求。

在性能方面，需要推动高端终端上下行能力，提升峰值速率。具体来看，DSS需要实现2.1G频段4/5G动态频谱共享，要求支持N1频段FDD NR，与B1频段LTE共享，解决广覆盖与深度覆盖问题；NR CA需要支持N78频段100M+100M 2CA，最高理论速率须达到~3Gbps，；另外，需要支持2.1/1.8G频段超级上行，从而提升5G上行覆盖，速率及降低时延；此外，4/5G需要协同，缩小用户4G体验与5G落差，具体要求LTE B1频段DL 4*4MIMO。与此同时还需积极推动5G终端支持Wi-Fi6，发挥双千兆优势。

在体验方面，陆良军表示，到2020年VR终端出货量预计达到1450万部，首先是推动便携式VR终端成熟，目前中国电信已经发布5G VR终端技术标准，开展5G VR终端入库评测与合作引入云VR网络+边缘+终端+内容适配与定制。另外，为了提升语音服务升级，新上市机型必须支持VoLTE，存量终端也必须全部升级默认开通VoLTE，到2020年上市百元VoLTE手机，并实现VoLTE互通漫游。

更为重要的是，在体验方面需要推动支持SA新功能，聚焦低时延业务支持。计划在2018年-2019年解决SA基本接入，多厂商互通，SA语音，到2020年推动低时延业务支持，并支持网络切片和边缘计算。

在模组方面，需要加快通用5G模组商用成熟，赋能垂直行业5G+。陆良军指出，现阶段高清视频、车联网、智慧成熟、工业应用、智慧电网、远程医疗等多层次应用场景，催生多档位模组需求，但是目前缺乏成熟模组可用。为此，产业界应该通力合作，推进模组标准化、系列化，加速模组成熟，争取年底规模商用。

产业各方需紧密合作

为了解决以上5G终端需求，需要产业各方紧密合作。陆良军指出，首先需要协同解决技术瓶颈。其一，双卡优化，推动5G双卡全网通成熟；其二，端网协同，进一步降低终端功耗；其三、应用牵引，完善各场景技术演进；其四、全场景适应，标准化通用5G模组。

另外还需要共同推动标准化，具体包括，3GPP R16、R17系列标准、5G终端测试认证标准、5G业务与应用终端标准以及5G通用模组产品标准。

此外，SA是5G网络演进的最终方向，陆良军指出，产业链应该共同合作推进SA试验攻关与终端产品创新。力争到2019年Q4实现互通/兼容性实验，提升速率、功耗性能以及实现动态频谱和超级上行；到2020年上半年实现网络切片、边缘计算以及5G用户卡和安全。另外在5G通用模组方面，主要聚焦车载终端、机器人和无人机等。

陆良军呼吁，核心厂商应积极参与攻关、确定技术指标，开发功能原型，重点产品实现先发。中国电信也将携手产业链开展标准合作、SA终端联合攻关与5G终端通用模组合作，携手前进、共赢5G。