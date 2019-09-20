中国移动开启5G商用预约活动：三种方式办理

9月20日消息，中国移动宣布自9月20日起，“精彩相约，点亮5G”商用预约活动全面上线。客户可通过短信、“中国移动”APP、扫二维码三种方式参与5G商用预约活动，享受5G手机优惠购、5G套餐折扣享、5G业务鲜体验等“三重”好礼。

中国移动客户可通过三种方式，参与“精彩相约，点亮5G”商用预约活动。方式一：发送短信“5G”至10086，根据10086回复短信提示，点击链接进入活动页面开启预约。方式二：登录“中国移动”APP，进入5G专区开启预约。方式三：扫活动广告或海报上专属二维码开启预约。

第一重礼：5G手机优惠购。预约客户可享受300元或500元购机优惠，自领取之日起三个月内有效。目前支持中国移动先行者X1、三星NOTE 10+ 5G版和小米9 Pro（即将上市）等三款机型，未来将加入更多5G机型。

第二重礼：5G套餐折扣享。预约客户自领取5G套餐折扣优惠之日起三个月内如订购中国移动全网统一套餐，则订购后可连续6个月享受套餐费折扣。网龄越长优惠越多，网龄5年及以上享7折优惠，网龄5年以内享8折优惠。

第三重礼：5G业务抢鲜体验。预约客户可感受“超高清快游戏”、“超高清视频”、“高清有声读物”、“超高清视频彩铃”、“24bit至臻音质音乐”、“超高清视频彩铃”等精彩5G业务。

中国移动表示，以上三重好礼，均存入预约客户的“5G钱包”。未来，“5G钱包”将成为客户获取5G各项优惠和权益的入口。中国移动将参考客户网龄和消费水平等因素，让客户的“5G钱包”鼓起来，可兑换更多优惠和权益。

据了解，截至目前，中国移动在全国52个重点城市建成5G基站2.9万个，在全国300多个城市开展5G网络建设。提供“不换卡、不换号、便捷开通5G”服务，在85个城市完成124个营业厅的5G体验升级改造，客户可通过“和地图”App、手机营业厅App、百度地图等渠道实时查看身边5G网络覆盖情况。