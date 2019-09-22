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中国移动下月发布5G套餐：“三不一快”策略方便终端入网

2019-9-22 17:40:39来源：C114中国通信网作者：李亚利责编：孤城评论：

9月22日消息 5G时代，网络建设是基础，应用创新是根本，融合发展是关键。

在日前举行的中国移动5G+创新合作大会上，中国移动集团公司市场经营部副总经理许锡明发表了《5G+合作新生态，共创新未来》的主题演讲。许锡明表示，中国移动已经做好5G商用准备，将于10月份正式发布5G套餐，客户使用5G终端将享受“三不一快”登入5G网络。

整装待发5G套餐10月份正式发布

从5G的全方位布局到取得的阶段性成果，都在向业界宣告中国移动已经做好了5G商用准备。

许锡明现场公布，中国移动5G套餐将在10月份正式发布，包括基础套餐、CPE套餐和高价值用户升级方案等。客户使用5G终端可以享受到“三不一快”服务，即不换卡、不换号、不登记，多渠道快捷登入5G网络。

5G商用，终端先行。许锡明介绍，目前国内已经上市6款5G手机和3款CPE 5G终端，预计今年底5G上市终端将达17款，涉及8大品牌。明年会覆盖市面上的主流机型，5G“千元机”也会出现，加速5G终端普及。

在网络和终端逐渐成熟的条件下，场景应用成为必然趋势。中国移动围绕超高情、云化，结合自身的通信优势，聚焦沟通社交、娱乐内容、智慧家庭三大领域，打造了高清视频、高清云游戏等10多个5G业务，30多个5G场景。

为了让客户更好地体验和感受5G业务，中国移动在线上打造5G业务聚合体验专区，在线下85个城市打造120余个5G体验厅。

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关键词：中国移动5G

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