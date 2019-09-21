不愧科技风向标：华强北成全国首个“5G体验街区”

IT之家9月21日消息 要问中国最出名的电子通信产业区，华强北想必是当仁不让。说起来，这条“中国电子第一街”也伴随着中国消费电子产业走过了风风雨雨的数十年，也见证了移动通信技术迭代驱动消费电子产业不断前进的过程，而在5G时代，华强北似乎仍然要走在前面。根据深圳商报的消息，9月26日，华强北5G 体验街区将正式启幕，这也将是全国首个5G应用体验街区。

消息显示，华强北5G体验街区目前已实现5G网络信号全覆盖，并已调试完毕。具体来说，9月10日前已完成华强北街区宏基站建设，实现网络信号全覆盖并调试完毕。同时，三大运营商分别在华强北街区各业主单位、大型商场、电子市场等经营场所内优先铺设5G室内分基站。华强北作为集电子、通讯、电器等产品生产、交易的电子市场，建筑复杂、场景多样，确实适合作为模拟5G网络在复杂环境下覆盖情况的试验地。

在展示内容方面，解释华强北将会联合运营商以及互联网厂商们为大家带来5GVR互动游戏、360度8K全景VR直播、5G远程驾驶、VR云游戏、5G超声诊疗等不同应用场景的模拟演示，供大家体验。此外还有户外5G体验快闪店、各大型商场5G体验点等等，应用体验的内容还是非常丰富的。

