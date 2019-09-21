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中国联通打通首例5G SA网络高清通话

2019-9-21 22:48:58来源：IT之家作者：汐元责编：汐元评论：

IT之家9月21日消息 2019年是5G商用部署的元年，今年下半年开始，已经有包括华为Mate 20 X（5G）、iQOO Pro 5G手机、中兴天机Axon 10 Pro 5G版等在内的多款5G手机上市，而据工信部电信设备进网管理查询，截止目前中国已有13款5G手机获得进网许可证，也就是说已有13款5G手机达到商用水平，可以上市。

当然不可忽视的是，目前行业仍处于5G商用部署的初级阶段，5G基础设施建设仍然很不完善，5G手机要正常使用，除了设备要支持，也需要运营商5G网络支持。而目前运营商们也正在积极推进5G的发展进程。9月20日，中国联通陕西分公司就在5G SA技术创新工作中取得重要进展，他们率先打通了中国联通首个5G SA高清通话。

据了解，本次本次方案基于华为5GC和虚拟化vEPC，验证了SA初期的EPS Fallback语音方案。具体来说，在推进5G SA建设的进程中，他们成立联合创新工作组，聚焦在5G核心网方面的技术创新，率先完成了5GC、vEPC、IMS和基站的升级，以及基于N26接口的4G/5G互操作验证。

▲图片来源：c114通信网

5G SA指的是5G独立组网，与之相对的是NSA，也就是非独立组网。5G独立组网（SA）指的是新建5G网络，包括新基站、回程链路以及核心网。SA引入了全新网元与接口的同时，还将大规模采用网络虚拟化、软件定义网络等新技术，并与5GNR结合，同时其协议开发、网络规划部署及互通互操作所面临的技术挑战将超越3G和4G系统。5G非独立组网（NSA）指的是使用现有的4G基础设施，进行5G网络的部署。基于NSA架构的5G载波仅承载用户数据，其控制信令仍通过4G网络传输。

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关键词：中国联通5G

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