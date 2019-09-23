京东9.23领券：华硕电脑满3000-300，Redmi K20Pro 尊享版2999元

9月23日，华硕电脑满3000-300，秋装上新满300享9折，大牌鞋靴5折起，奶粉满399减200；Redmi K20Pro 尊享版 12GB+512GB 2999元，建行下单有活动可再减60 ；另有49-2白条券，每日福利社可兑换多张高性价比优惠券，速速领取。

活动 链接 视频红包（下拉主页面） 点此 抽全品券 点此

每日福利社 点此 奶粉 满399-200 点此 华硕电脑 满3000-300 点此 大牌鞋靴 5折起

点此 秋装上新 满300享9折 点此 海飞丝＆壳牌 满299减150 点此 电视影音 5折起 点此 九牧限时神券 1000-500 点此 妮维雅 满199-100 点此 淋浴器限时神券 1000-500 点此 JOY无规则会场 199-100 点此 运动大牌低至三折

点此 潘婷新品券 满199-100 点此 男装节 399-120/满500打5折 点此 体育用品 499-100 点此 运动鞋服 300-60

点此 优选大牌 499-100 点此 显示器 1元抵100元 点此 零食 199-100 点此 牛奶 两件8折 点此 自营图书 5折封顶 点此 电脑 1000-100 点此 个人护理品类日 149-100 点此 抢全品类券 5到10元

点此 饮料券 199-100 点此 啤酒 满199-100 点此 话费券49-2 点此

好价单品：

【广告】