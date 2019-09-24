英特尔官方一键超频工具：超频本该如此轻松

英特尔在今年台北电脑展上正式推出了全新的一键超频软件——Intel Performance Maximizer（英特尔性能最大化，以下简称IPM）。



IPM这款超频工具与此前的Extreme Tuning Utility（以下简称XTU）比起来更加简单直观，从名字中可以看出，英特尔寄希望于IPM压榨处理器的极致性能。IPM这款软件可以分析处理器的内核，从而找出对于当前处理器最佳的频率，从而确保系统的稳定性。

此前，英特尔一直在力推XTU，但是XTU复杂的参数调校其使用上手难度不亚于BIOS超频。而全新的IPM可视化更强，从超频到完成大多数情况只有Yes和No两个操作，这种一键傻瓜式的操作让很多小白用户也能有机会通过超频获取极致的性能。需要注意的，这款超频软件实现的是全核睿频，而非处理器常规宣传中的单核频率。

目前，IPM一键超频工具面向i9-9900K/KF、i7-9700K/KF、i5-9600K/KF六款处理器提供一键超频工具的下载使用。其他处理器暂时没有开放这一工具的下载使用。

英特尔IPM这一工具使用过程对计算机的硬件要求还是非常高的，下载后大小达到1.5GB，需要在64位的Windows 10 1809及更高版本中安装使用，主板必须为Z390主板，内存至少需要8GB，而硬盘需要使用GPT分区且有16GB以上可用空间，不过对于那些存储空间紧张的固态硬盘用户，16GB空间着实用的有些心疼。另外，在BIOS设置中开启Processor Core Overclocking、Hyper-Threading、Turbo Boost Technology 2.0、Intel SpeedStep Technology等选项也是超频的一个重要先决条件。而其安装过程与其他软件无异。

此次IT之家使用的测试平台是基于i9-9900K的玩家国度主机，主板为Z390主板，内存为32GB，显卡采用英伟达RTX 2080Ti，同时还有2块1TB的固态硬盘和1块1TB的机械硬盘。整个硬件配置也是符合IPM的要求。整个安装过程只需要点击下一步并重启一次就能完成。

安装完成后，进入软件就是完全傻瓜式的操作。首先是要确认免责声明，然后选择一个空余空间较大的GPT分区，IPM会在磁盘中划分16GB作为IPM分区，首次使用将会经历一个重启过程以完成分区，分区内主要包含超频所需要的程序以及相关环境。

在分区完成后，进入IPM点击继续按钮系统并重启，系统就会进入自动超频模式，这一过程会持续一个小时的时间，期间系统会多次重启，直到处理器超频到一个合适的频率。这一过程，系统一直处于一个类似DOS的页面，其中包括IPM版本信息、处理器信息、测试进度。

测试的整个过程还是要根据平台散热、主板、CPU情况来确定，但基本上耗时都会在一个小时左右，最终超频结果为4.889GHz。

虽然，超频结果为4.888GHz，但是进入系统后显示的超频结果为4.8GHz，整体来看超频结果还是理想的，并且也比较保守。

从CPU-Z的数据来看，超频后i9-9900K核心电压为1.199V，这时候主频为4.8GHz，睿频最高还是5.0GHz。在经历了一个小时的等待，IPM给i9-9900K全核带来了100MHz的性能提升。

虽然这100MHz的性能提升有限，但是鉴于i9-9900K巨大的发热，这样的提升已经算是不错了，英特尔i9-9900K因为性能已经达到极限，所以通过IPM整体的提高并不明显，而对于i7-9700K或是i5-9600K来讲，他们本身的主频就有一定的提升空间，因此这两款处理器会获得的性能提升能更大一些。在此前台北电脑展现场演示中，IPM这款软件将酷睿i7-9700K的八个核心在几分钟内超频到了5.2GHz。当然，对于不同体质的处理器来讲，99分和100分之间差的不是1分，而是能力标准的高低，但85分向95分迈进这可是一个量变引发质变的过程。

相比于XTU，IPM更适合那些没有什么超频经验的小白用户，相比于自己手动超频的各种机毁悲剧，英特尔IPM将这些风险降到了最低。IPM给出的最终超频结果并不是适合系统的最大超频结果，IPM选择向下取整，保证有一定的性能提升的同时也有一个稳定性能体验。

另外，IPM独立的分区也将Windows系统和超频工具隔离开来，保证超频过程不会对系统造成影响。

当然，对于想要追求极致性能的高阶玩家来讲，这样粗粒度的性能提升显然还不够，他们更愿意去使用XTU或者主板配套的超频工具来对处理器进行超频，而那些骨灰级的玩家对超频已经是轻车熟路，他们更多的可能还会选择BIOS超频。