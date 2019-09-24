阿里张勇：阿里数字经济体中国用户达9.6亿

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
新浪科技讯9月24日下午消息，今日下午，阿里巴巴董事局主席兼首席执行官张勇在2019年度阿里巴巴全球投资者大会上宣布：目前，阿里巴巴数字经济体的中国用户达9.6亿，服务了70%的中国人口。这其中包括了阿里巴巴集团7.3亿的中国年度活跃消费者，支付宝超过9亿的中国年度活跃用户，折射出中国巨大的内需潜力。
张勇表示，阿里数字经济体用户的强劲增长，人、货、场的持续创新，多平台之间的有力协同，正在为消费者创造更大价值。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有