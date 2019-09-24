阿里张勇：阿里数字经济体中国用户达9.6亿

新浪科技讯9月24日下午消息，今日下午，阿里巴巴董事局主席兼首席执行官张勇在2019年度阿里巴巴全球投资者大会上宣布：目前，阿里巴巴数字经济体的中国用户达9.6亿，服务了70%的中国人口。这其中包括了阿里巴巴集团7.3亿的中国年度活跃消费者，支付宝超过9亿的中国年度活跃用户，折射出中国巨大的内需潜力。

张勇表示，阿里数字经济体用户的强劲增长，人、货、场的持续创新，多平台之间的有力协同，正在为消费者创造更大价值。