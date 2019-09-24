小米9 Pro 5G官方宣传视频释出：骁龙855+加持，3699元起

IT之家9月24日消息 今天下午小米官方正式对外发布了全新小米9 Pro 5G，搭载骁龙855+，售价3699元起。

据悉，小米9 Pro 5G搭载骁龙855 Plus处理器，采用7nm顶尖工艺制程打造，用户最高可选置12GB运存+ 512GB超大存储版本，拥有L型大尺寸VC均热板液冷散热，CPU核心温度降低10.2℃。

网络支持方面，小米9 Pro 5G支持支持5G双卡三频全网通，覆盖三大运营商。实验室实测高达2.02Gbps，比4G版实测速度快10倍。据官方资料显示，在5G环境下用户下载大型手游只需十几秒。

充电方面，小米9 Pro 5G支持40W有线闪充，48分钟即可充满4000mAh，标配45W充电器，支持笔记本充电；支持30W无线闪充+10W无线反充。通过德国莱茵权威安全机构认证，充电更安全。

其他方面，小米9 Pro 5G采用的是是由专为设计师定制的专业原色屏，屏幕逐片调校，每一片都达到专业色准；拥有超大尺寸横向线性马达，用户将拥有150种立体振感体验；增强版NFC功能，全新支持eID身份电子证，支持入住酒店、机场登机；拥有1.04CC的超大音腔，声音饱满，清亮细腻；支持小爱同学3.0，首个在手机上实现自然连续对话的智能语音助理。

价格方面，小米9 Pro 5G 8GB+128GB版售价3699元，8GB+256GB版售价3799元，12GB+256GB售价4099元，12GB+512GB售价4299元