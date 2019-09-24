高通宣布进驻天猫开设骁龙旗舰店：首日优惠有点多

IT之家9月24日消息 ，今天，高通骁龙宣布进驻天猫，并在天猫开设高通骁龙旗舰店，为消费者带来购机的优选渠道。

此前IT之家曾报道过高通预告9月24日有惊喜的消息，当时小编推测与当天多款新机发布有关，但事实上，是高通在为今天进驻天猫、开设高通骁龙天猫旗舰店做预告。

高通表示，此次进驻天猫是高通骁龙联合国内外知名手机厂商进一步丰富消费者的购机渠道，让更多用户能够率先享受新一代移动技术赋能的智能产品和体验。

一直以来，高通都可以说是大部分安卓智能手机不断创新背后的功臣，其提供的移动平台芯片产品和基础连接技术和模组也受到了大部分智能手机消费者的认可，因此在天猫开设旗舰店相信也会拥有足够的号召力。以5G手机为例，除了今天正式发布的小米9 Pro 5G，目前市面上也已经有多款5G手机发布或已经开售，在这之中，几乎所有都搭载了骁龙855/855 Plus。对于消费者关心的5G体验，运营商也表示5G的网络速度是4G的11.2倍，在4G网络下半小时才能下载的大型游戏和视频文件，在5G网络下，起身接杯水的时间就能高速、无损地完成下载。除了更快地网络传输速度，5G还能提供更多更强大的即时沉浸式体验，极大丰富人们的日常生活。

除了提供智能手机的购买渠道，小编还在高通骁龙天猫旗舰店上发现了天猫“高通骁龙大牌日”的活动，这是9月24日进驻首日，高通推出的联合回馈活动，提供众多购机优惠，以及“一元秒杀”、送豪礼等活动。当然，除了智能手机，在高通骁龙天猫旗舰店中还可以看到包括XR设备和智能手表等骁龙产品的购买渠道。

高通方面称，入驻天猫其实是高通在新零售环境下的一次尝试，同时也是希望通过与消费者拉近距离，进一步让更多的用户能够了解品牌，更深入的接近消费者，为他们带来更能满足他们个性需求，更专业的产品和技术。