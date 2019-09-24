小米MIX Alpha怎么防误触？环绕屏防误触技术来帮忙

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IT之家9月24日消息 小米今日在北京小米科技园举行5G新品发布会，雷军在大会上正式公布了小米MIX Alpha环绕屏概念手机。
雷军表示，小米MIX Alpha的手机背面就是轻应用中心，翻转手机就能自动切换屏幕。手机侧面容纳全部的通知信息，包括消息提醒、手机充电，游戏，绕屏幕显示等。
防误触方面，雷军表示小米MIX Alpha采用环绕屏防误触技术，多传感器+AI算法，可精确识别当前使用屏幕，抑制其他区域触控，当识别到压力感应时，动态分配触控指令。
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