彭博：小米以历来最低的利率寻求10亿美元贷款

新浪科技讯北京时间9月25日上午消息，据彭博社报道，两年未见，近期小米重返贷款市场，计划再融资10亿美元。据知情人士透露，这家中国智能手机制造商正在贷款方进行早期接触，商议一份五年期的一次还本银团贷款，总括利率低至较伦敦同业拆放利率（Libor）加码150多个基点。根据彭博社的汇编数据，这或将标志着小米在贷款市场获得的最便宜且期限最长的贷款。

随着今年交易量骤降13%，贷款市场流动性充裕，从而使得一些较大规模的借款方有机会以更低成本获得贷款。上个月，中国社交媒体巨头腾讯也获得了公司史上一笔最大规模且也是成本最低的美元融资。

鉴于小米近来营收遭遇顶头风，公司再次考虑融资。本月初，小米曾宣布计划斥资120亿港币（约合15亿美元）回购公司股票。

不便透露姓名的知情人士称，最新一笔贷款的借方为Xiaomi Best Time International，并由小米公司提供担保。小米上一次在贷款市场上融资的时间是在2017年，贷款规模与这一次相当，但期限为三年。

这次贷款的最高综合收益为250至260个基点，原本利率为较Libor加码215个基点。去年8月，小米征得贷款方同意，将利率减少60个基点，至较Libor加码155个基点。