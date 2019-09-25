阅文集团与微软小冰发布“IP唤醒计划”，AI活化小说角色

9月25日午间消息，阅文集团宣布与微软（亚洲）互联网工程院合作，开启AI赋能网络文学“IP唤醒计划”。

据介绍，上述计划旨在强化IP角色与用户的双向互动与情感联结。基于阅文集团旗下100部小说原著和主人公IP，微软小冰Avatar Framework经过框架性的整合学习后，重建小说所描述的虚拟世界观和知识体系，并对其进行扩展和补充，由此建立了含有大量人物、实体及各种知识相关联的知识图谱。

在AI的赋能下，网络文学IP衍生开发打破了“用户与IP角色”之间的壁垒。具体表现上，人工智能的介入使得小说中的男主角通过类似养成的形式，为用户提供了自由开放的反馈空间，用户可以输入自己想说的话、想问的问题，参与个性化定制的IP开发。

目前，上述小说主人公均已在阅文集团旗下红袖读书App上线，用户可与之对话。阅文集团方面表示，目前的尝试是聊天对话的形式，但未来完全有可能升级为语音对话，甚至拓展到三维形象，利用AR、VR、全息投影等技术与用户开启更生动的互动，让IP真正地走进现实。“我们认为，IP的真正价值还远远没有被挖掘完全。IP会在技术和创造力的驱动下不断演进和适应时代，完成自我升级。”

微软（亚洲）互联网工程院副院长李笛表示：“以往主流认知中的‘无所不知’或‘无所不能’的人工智能并不足以成为数字化人物的基础，行业逐渐意识到更加底层的情感计算框架才能成为演变基础。微软小冰Avatar Framework能让各类AI都拥有类似小冰的完整框架，并赋予虚拟IP高并发、丰富交互和可批量定制养成等新特性，进一步加强了虚拟人物与人类用户之间的情感纽带。”