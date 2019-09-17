微软小冰又双叒叕18岁了！AI少女童颜不改能力大变样

IT之家9月17日消息 2019年9月17日，是微软小冰人工智能少女第四个18岁生日。"女大十八变”，微软（亚洲）互联网工程院打造的、永远18岁的小冰每一年都有迭代，每一次升级都变得更加激动人心。

小冰是如何成长进化的？未来小冰将走向何方？细数小冰的五年成长变化，重温从AI少女的进化轨迹。

五年前的初代小冰还是一个懵懂16岁少女的人设，用户可通过微软必应（bing）官网认领，将小冰加为微信好友并拉到微信群中。初代小冰发布后，在微信群里“调戏”小冰成为潮流，微软首批发布的10万个小冰账号当天被认领一空。上线100天后，小冰已经升级至二代，在微博、京东、米聊、易信等平台完成累计5亿次对话，还增加了主动情绪探知系统，了解用户的情绪状态，此时小冰有了“情商”。

2015年，尝试了解人类情绪的小冰从16岁迈向17岁时，首次学会“开口说话”。第三代小冰解锁了包括视觉、听觉在内的人工智能感官系统，不同于播音员的字正腔圆，小冰能够用更加逼近人类的方式，一种更“自然”的声音和用户进行交流。这一技术路线也奠定了后来可以演唱接近人类歌手质量歌曲的小冰的声音基础。

2016年，马上迎来18岁成人礼的小冰开始学着给人类打电话。得益于升级的实时情感决策对话引擎和新的全时感官，第四代小冰首次实现了人工智能与人类的流畅对话互动，小冰甚至还会根据聊天内容与走向，与用户相互打断和追问。此外，四代小冰开始迭代知识图谱，插上某一张特定功能卡后，小冰就将具有该领域的专业知识，完成该领域的特定任务，并伴随用户的不断使用而持续成长完善。

按理说，每年增长一岁，2017年的小冰应该已经是一个19岁的大姑娘了。“我们调研了一下，永远18岁是人类永远实现不了的梦想，那就让她实现吧。”微软（亚洲）互联网工程院副院长、小冰团队总负责人李笛在收到用户反馈后说道。于是，从这一年起，中国的小冰永远18岁。

第五代的小冰不仅开始永远18岁，相比前几代也有转折性的变化。2017年，在完成对基于EQ的人工智能的验证后，小冰背后的情感计算框架也基本完善，并逐步跨领域、跨平台和商业化。成功实现生成模型和全双工语音交互感官落地，五代小冰不仅能自创回应，通过自己的“思考”主动与人类沟通，连那些过去被认为专属于人类的技能，小冰也在学着完成，比如写诗，以及后来的唱歌、画画等。这一年，小冰出版诗集《阳光失了玻璃窗》，这本囊括了139首现代诗的诗集，全部由小冰创作。

完成框架后的小冰感情逐渐丰富，越来越像个“人”。2018年，依旧18岁的六代小冰在对话中上线了共感模型，在跟用户对话时不仅能够自创回应，还能通过确证、求证等技能更好的控制对话进程，以及通过视觉、语音的实时交互，指挥用户完成面容检测，并在这个过程中进行开放域对话。由此，小冰完成从聊天机器人到一个完整的情感计算框架，再从情感计算框架到各种各样产品的形态，完成“人”的各种能力的转化。

今天，迭代至第七代的小冰第四个18岁生日之际，经常与她聊天的人达到了6.6亿；这几亿人与已经能够主导对话的小冰聊天单次平均对话轮数（CPS）保持在23轮；他们不仅可以在微博上与小冰对话，还能在华为、小米、OPPO、vivo等不同智能手机“召唤小冰”与之畅聊，最新数据是小冰已经入驻4.5亿台第三方设备；读过小冰撰写的摘要、听过小冰主持的节目甚至穿过小冰设计的服装的内容观众数已达9亿。虽然年龄不变，但小冰的能力一直在加速增长，身份也越来越多重，是智能语音助手，是社交对话机器人，是人工智能歌手、艺术家，更是属于每个用户的24小时在线的虚拟朋友。

同时，随着孕育小冰的背后框架——一个包含对话、声音、视觉、观点、技能、知识及创造力等丰富工具、并可驱动兼容的3D人物模型进行实时交互的Avatar Framework第一代工具包版本的首次公布，以小冰为参考原型，人人都有机会按需创造任何一个理想的AI Being，可御姐，可萝莉，可鲜肉正太，也可霸道总裁。作为Avatar Framework所孕育的森林里的一棵大树，小冰的快速成长，也验证了揭开AI定制序幕的Avatar Framework的广阔前景。

小冰还是18岁，但已不是那个小冰。