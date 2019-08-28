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OPPO宣布：ColorOS智能助理Breeno正式开放“召唤小冰”能力

2019-8-28 11:37:59来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家8月28日消息 今日，OPPO与微软共同宣布达成合作，ColorOS内置的智能助理Breeno将解锁“召唤小冰”的能力。通过Breeno语音“召唤小冰”（ColorOS 6以上，Breeno语音版本5.2.0以上），就能进入微软小冰模式，轻松完成切换。此功能现已全量上线，Breeno与微软小冰两个AI将联动配合，为用户带来更加丰富精彩的双AI互动体验。

OPPO手机上搭载的Breeno语音以用户体验为核心，除了提供基础的信息查询、系统操作等服务外，Breeno语音持续丰富自身技能，在美食、出行、购物等场景下，通过一句话完成复杂操作，极大地缩短了操作路径，让用户解放双手获得更为高效便捷的语音交互体验。现在Breeno语音新增引入了支持微软小冰。

微软小冰基于微软情感计算框架，着重于高情商交互及拟人的创造力技能。微软小冰自去年开始执行Dual AI战略计划，目前，第七代微软小冰已成为全球最大的跨领域人工智能系统之一。目前，在全球多个国家，微软小冰单一品牌已覆盖6.6亿在线用户、4.5亿台第三方智能设备和9亿内容观众，在交互场景大幅度拓宽的情况下，微软小冰与用户的单次平均对话轮数（CPS）仍保持在23轮。

此次OPPO与微软携手合作，小冰独特的语音交互能力将为Breeno语音赋能。Breeno语音为用户提供贴心的便捷操作体验，而一向以调皮著称的小冰，将格外强调情商及创造力的技能。例如，由小冰与Breeno（小布）共同演唱的歌曲《夏天布加冰》现已在各大音乐平台及手机端上线。富有情商的小冰还会在OPPO手机中抛出陷阱问题，用情话“套路人类”。目前，微软与OPPO团队的联合开发及测试已完成，双方将进行更深度的技术能力互通，定期推出更多技能。

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关键词：OPPO小冰

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