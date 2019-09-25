《英雄联盟》LMS将成为历史，与东南亚LST合并成新PCS赛区

IT之家9月25日消息 今天，LMS运营商Garena宣布LMS将与东南亚LST赛区合并组成新的PCS赛区，未来赛区内的比赛将以线上赛为主，在明年季前赛前会完成重组并公布更多信息。

Garena表示，在过去的几个月里，Garena与拳头一直在评估东南亚地区和LMS地区的职业联赛生存状态。Garena称：“我们的目的是继续提高竞争水准和为粉丝创造更具吸引力的体验，为了努力实现这项竞技运动的长期成功和永续发展，我们将设立一个全新的联赛Pacific Championship Series（PCS），这一联赛包含中国台湾地区、中国香港、中国澳门的电竞战队组成的LMS以及来自泰国、菲律宾、印度尼西亚、马来西亚和新加坡战队的英雄联盟东南亚职业联赛（LST）。”

据了解，PCS将采取线上赛模式，有关新的联赛架构、赛程表、形式和战队等信息将在2020年季前期间公布。有关赛制、转播、世界赛门票也将在这段时间公布。

目前，《英雄联盟》职业赛共有13个赛区，分别是LPL、LMS、LCK、LEC、LCS、TCL、OPL、LLA、BR、LCL、LST、VCS、LJL。今年这13个赛区产生了24支队伍，他们将在10月至11月进行《英雄联盟》S9全球总决赛最终冠军的争夺。