除了AI芯片含光800，阿里云栖大会还有哪些看点？

“今年是云栖大会有品牌以来的第五年，也是其前身阿里云开发者大会的第十年。”这是张勇在云栖大会主题演讲上，进入主题后说的第一句话。

“其实今年也是阿里技术的20年。”在听完张勇这句话后，一位阿里云同事说。

回顾往昔，阿里巴巴多个重大战略均是在云栖大会上宣布的。2016年，马云在这里提出了“五新”战略。他认为，未来30年，“五新”的发展将会深刻地影响所有人的未来；2017年，达摩院问世，未来三年投入启动资金1000亿元人民币；2018年，推出平头哥，一年后发布了基于RISC-V的处理器IP核玄铁910。

“今年我们带着成果来汇报成绩了。”阿里云的员工说。

三年前马云提“五新”三年后张勇发布“百新”概念

三年前马云在这里提出了“五新”概念，三年后回看“五新”，背后的共同点就是数和智，而“五新”发展到今天已全面走向“百新”。

他表示，现在无论是企业、工厂、医院或者城市，各行各业都在走向数字化产业的升级，所有的商业元素和社会元素，都在全面走向数字化和智能化。

他表示，“五新”走向百新的过程中，用户的消费在发生巨大变化，现在用户需求可以通过消费者的行为、欲望被感知被预见，促进新的供给侧改革和升级，如，在造物节上，带来的很多新的产品和创造，他们都是从用户的需求出发衍生的。

“新的供给创造、带来的新的消费，这不是原有消费的数字化，而是创造新的增量，这也是走向体验消费的巨大催动力。”张勇说。

含光800问世阿里云总裁：这是万里长征第一步

阿里云智能事业群总裁张建锋发布了MPU芯片含光800。他表示，含光800是全球最高性能AI智能芯片。

“这是互联网公司研发的第一大芯片。”这是张建锋对新发布的含光800的评价。

根据介绍，含光800芯片在业界标准的ResNet-50测试中，推理性能达到78563 IPS，比目前业界最好的AI芯片性能高4倍；能效比500 IPS/W，是第二名的3.3倍，基于含光800，AI云服务正式在阿里云上线性价比提升100%。

“一个含光800的算力相当于10个GPU。”张建锋说，这是万里长征第一步。

“传统公司能做到的和不能做到的，阿里都能做到，我们用硬件的能力，互联网的速度，花了1年半的时间，做出了这款芯片。”张建锋说，“阿里巴巴将成为软硬件一体化协同发展的公司”。

在2018云栖大会上，阿里巴巴正式宣布：合并中天微达摩院团队，成立平头哥半导体芯片公司。

2019年7月25日，阿里巴巴旗下半导体公司平头哥发布公司成立后第一个成果基于RISC-V的处理器IP核玄铁910，阿里巴巴集团副总裁戚肖宁表示，其可用于设计制造高性能端上芯片，应用于5G、人工智能以及自动驾驶等领域。使用该处理器可使芯片性能提高一倍以上，同时芯片成本降低一半以上。

阿里云三代掌门对话数字经济

今天主论坛上，除了发布新的战略和产品，同样受关注的还有阿里云三任总裁王坚、胡晓明、张建锋的同台对话。

今天距离阿里云成立已经过了十年，在这十年里，这三任总裁是阿里崛起不同阶段的见证者和引领者。

被问及如何看待当下的数字经济时，王坚表示，数字经济本质还是经济，“云计算是一种数字经济，但云计算是什么东西，没人说得清。经济数字，在任何名词前加新或者旧都是不靠谱的，本体最重要。”

他表示，一年半前，他并不用数字经济这个词，直到去年业界提出“以数据为关键要素的数字经济”，这就像10年前云栖大会提云计算，当时的说法是“以数据为中心的云计算”。王坚称，历史就这么慢慢吻合起来的，以数据为中心的云计算为今天以数据为关键要素的数字经济搭了个桥，开了更远的路。

张建锋谈到，现在的支付，90%是信用支付；，之前的网约车司机办理一套手续需要准备10份材料，耗时15天，现在一个证件，两天办结。胡晓明讲了一个鲜活的案例，你可以1个月没有现金，在城市生活1年。因为数据的存在。

“数字经济也重构了整个社会的信用体系。“胡晓明则认为，蚂蚁金服可以对路边摊进行信用评估，获得8万元的贷款。数字经济重构信任体系，特别是小企业得到了普惠的利好。需求驱动、顶层设计、技术支撑，城市大脑已经解决了城市数据的流动性和协同性，数字经济已经成为社会共识。

最后，三人分别用一个关键词寄予阿里云，王坚给出了“继续努力”，胡晓明认为是，“技术越来越成为一种共识”，而张剑锋则是“需求迁移，技术驱动。”