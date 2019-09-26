百度首批45辆“自动驾驶出租车队”在长沙正式面向公众推出

9月26日午间消息，百度在长沙宣布，自动驾驶出租车队Robotaxi试运营正式开启。首批45辆Apollo与一汽红旗联合研发的“红旗EV”Robotaxi车队在长沙部分已开放测试路段开始试运营。即日起，普通长沙市民即可登录Apollo官网申请成为种子用户，并有机会试乘体验。

百度Robotaxi车队在长沙开启试运营

当天，新浪科技率先体验了百度Robotaxi车辆，体验乘客坐在车辆后排，点击乘客座位前方屏幕，可一键开启车辆的自动驾驶行程。

长沙荣誉市民代表率先体验百度Robotaxi车辆

在行驶过程中，Apollo Robotaxi车辆可以根据路况进行智能变道，还可以判断周边车辆的行驶状况，对近距离超车等情况作出自动避让。在新浪科技体验行程中，侧方有行人通过，百度Robotaxi也会减速刹车，礼貌避让。体验全程中，乘客区屏幕实时显示了路面上的行人、汽车，甚至一些传统盲区的路况。此外在车辆遮挡的情况下，乘客也可以从乘客区屏幕提前看到前方红绿灯变化及等待时间。

用户点击座位前的屏幕按钮，即可启动Robotaxi车辆

车内，为了乘客的安全及目前政策法规要求，Apollo Robotaxi在驾驶位配备一名安全员，最大化保证乘客安全。

据悉，长沙的自动驾驶测试开放道路，途径长沙市人工智能科技城、梅溪湖、洋湖、大王山、高新区等地段，全长达到135公里，示范区面积达到70平方公里，是目前中国道路里程最长，面积最大，覆盖场景最复杂、车路协同基础设施最先进的智能驾驶示范区。

2019年6月，Apollo获得长沙市政府颁发的45张可载人测试牌照。8月2日，首批车辆陆续抵达长沙。为了Robotaxi能尽早让普通市民体验，车队立即开启了为期1个多月，每天7小时不间断测试，充分熟悉长沙真实街头场景。Apollo长沙开放路段范围内的试运营逐步开启。预计到2019年底，Apollo Robotaxi车队在长沙的试运营道路将覆盖50公里左右，2020年上半年计划覆盖长沙当前开放的135公里道路。

此次百度用于长沙的试运营车辆是与一汽红旗联合研发的”红旗EV”。据介绍，它是中国首批前装量产L4级自动驾驶乘用车，实现自动驾驶软硬件、产线前装量产能力、车内人机交互、安全冗余保障以及云端车队管理的全方位升级优化，是Apollo自动驾驶技术迭代的最新成果。

此外，红旗EV还前装了Apollo定制版OBU（车载单元），能够和智能网联路侧设备进行L4级车路协同感知驾驶，实现聪明的车与智能的路紧密结合。百度自动驾驶技术总监陶吉介绍，百度和一汽红旗紧密合作，对Robotaxi自动驾驶套件安装方案，以及整车电子电气架构都进行了重新设计。最大程度以前装的方式整合了自动驾驶模块和原整车架构，从而减少了改装、拆装带来的信号干扰，容易松脱等问题。

百度Robotaxi首次将自动驾驶的线束进行重新设计

百度副总裁，智能驾驶事业群组总经理李震宇表示，“Apollo在长沙开启试运营，标志着Apollo Robotaxi从内部研发逐步走入市场，在真实场景中获取反馈，在过程中我们一定要坚守安全第一的价值观。智能驾驶是一项伟大的征程，这次走出了坚实的一小步，我们会与合作伙伴一起继续努力，希望普通市民可以更快享受到更加安全、舒适、高效的自动驾驶出行服务。”