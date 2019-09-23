Waymo自动驾驶出租车体验

据国外媒体报道，谷歌母公司Alphabet旗下的自动驾驶汽车公司Waymo目前在加州凤凰城以及硅谷地区运营其自动驾驶出租车。近日有媒体对最近两个月期间10500次出行的乘客反馈进行了全面分析，结果显示大多数乘客对自动驾驶出租车评价较为积极，但也有不少抱怨。

据悉，Waymo在硅谷的自动驾驶出租车仅限于公司员工；而在凤凰城地区，许多乘客目前免费乘坐Waymo汽车，不过也有一部分人付费。Waymo自动驾驶出租车每天要在这两个地方搭载300多名乘客。

在分析的7月份到8月份的共10500次行程中，有6100次行程发生在凤凰城地区。媒体对乘客通过Waymo手机应用程序留下的匿名评论进行了分析，其中70%的乘客打了五星。而其余30%的乘客都是不超过四星。在Waymo看来，任何低于五星的评价都是“负面”反馈，这样相比于之前的40%负面反馈有所提升。

一名乘客抱怨说，在他的行程中，尴尬的结局让他感觉自己像被父亲开车接送。还有人说，乘坐Waymo出租车导致上班迟到。而另一位则称赞自动驾驶出租车在行驶过程中出色地应对了各种各样的“白痴司机”。

两年多来，Waymo一直在公共街道上用自动驾驶汽车运送乘客，该公司正在改进这项技术，希望能在更大范围内推广。与Waymo在今年第一季度2500次行程中的表现相比，7至8月份的表现有所改善。

这些数据提供了有关Waymo迄今为止最详细的车内乘客体验。Waymo使用公共道路作为测试场地，但并未披露相关信息。乘客反馈数据描述了自动驾驶汽车技术开发商在寻求将这项技术商业化的过程中所经历的缓慢过程。

数据中包含的Waymo车辆并不完全是“无人驾驶”的，其方向盘后面仍然有备用司机，当车辆遇到无法解决的麻烦时，这些司机就会接管控制。Waymo的员工还可以从办公室远程监控汽车，以便在遇到困难时提供帮助。虽然Waymo已经经过十多年艰苦的软硬件开发，被广泛认为是该领域的领导者，但要让美国郊区的大量客户用上自动驾驶汽车可能还需要数年时间，人口密集的大都市用户可能还需要更长时间。

Waymo也是Alphabet在其核心搜索业务谷歌之外寻找新市场的重要举措。Waymo的高管曾私下和潜在投资者表示，基于未来的收入潜力，该公司的市值应该达到数百亿美元。分析师近年来也对Waymo给出了极高的估值。

总的来说，这些数据表明，Alphabet还需要一段时间才能让汽车完全实现自动驾驶商业化运营。Waymo高管表示，他们希望与Uber和Lyft等叫车服务公司展开竞争，但数据显示，要实现高水平的可靠性、安全性和舒适性，Waymo还有很长的路要走。任何乘客的评分低于满分五星，都将被归为“负面”。对于每一个负面评价，乘客都会详细说明他们所经历的问题，其中主要是汽车的驾驶行为。

凤凰城的一名乘客说:“汽车不停地摇晃，好像要驶入一条不同的车道。我的妻子和孩子都很害怕。”

有时，Waymo汽车会绕远路，导致上班和约会迟到的乘客抱怨。“请对路线安排做点什么，”凤凰城的一位Waymo乘客写道。

在硅谷，公司的一名内部乘客表示，Waymo汽车经过了既定的下客点，在一个拥挤的公交车站附近让乘客下车时，“非常缓慢且笨拙。这有点尴尬。我感觉就像被我爸爸接送一样。”车辆的行为可能反映出Waymo汽车在行人周围设置的额外警告。

来自另一位硅谷乘客的反馈尤其直率。“那趟行程糟透了!”“既不舒服，又非常让人担心。”

但也应当看到，凤凰城地区的大多数Waymo乘客给行程的评分都是正面的，即5星的满分。一名乘客称赞Waymo，他说汽车“在危险的交通状况下做出了出色的机动。”

凤凰城的另一位乘客注意到，与几个月前相比，最近的骑行情况有所改善。“完美！”这位乘客说。其他人说自动驾驶出租车“很完美”，还有人要求Waymo可以让乘客在座椅背后的屏幕上玩电子游戏，这种屏幕目前可以让乘客了解汽车在做什么。

一些乘客则原谅了Waymo的错误或车辆的犹豫。“我知道它还在测试中，”一位凤凰城的乘客写道。另一位凤凰城乘客也认同这一点，尽管这辆车经常“令人不安”地移动。

“要知道编写代码来考虑司机所有完全愚蠢的事情有多难。”另一名凤凰城的乘客把Waymo汽车这种不寻常的机动归咎于“愚蠢的司机在进出车流时完全无视路权，也没有与其他车辆保持安全距离。”

在硅谷，最近两个月乘客对Waymo的负面评价要高得多:47%。一位接近Waymo的人士说，该公司鼓励员工对做出严格评价。硅谷交通相比于凤凰城更为复杂，因为当地道路上有更多的汽车和骑自行车的人，而且街道更窄。

据该部门的员工说，由于不断处理技术上的问题，Alphabet对Waymo的耐心可能会受到限制。要想成为一家真正的企业，Waymo必须解决其技术问题，并实现真正的“无人驾驶”，从而取消备份驾驶员。

知情人士说，Waymo开展的真正无人驾驶汽车测试更为有限。Waymo的这种测试一般局限于位于加州卡斯尔的私人地产，以及凤凰城郊区的有限范围内。其中一名知情人士说，Waymo的无人驾驶汽车有时可以行驶超过20公里而不会遇到任何问题。

Waymo还需要将其自动驾驶出租车服务扩展到旧金山等较为繁忙的地区。据前雇员估计，Waymo每年的运营成本至少为5亿美元。

除了技术上的障碍，Waymo还需要与人力驾驶出租车和叫车服务的便利性相竞争。一些Waymo乘客对此表示怀疑。“服务非常棒,我的四次行程中有两次都出现问题。好在它是免费的，如果需要付款我可能就会使用像Lyft的叫车服务。”凤凰城一名乘客抱怨汽车驾驶生涩，并称错过了目的地。

另一位凤凰城的乘客说:“我想Lyft把我宠坏了。我喜欢在我要去的地方下车，而不是在停车场……仍有很多问题要解决。

以下是来自Waymo乘客反馈数据的详细分析:

驾驶平稳度

根据这些信息分析，在46%的凤凰城行程和39%的硅谷行程中，乘客称他们的乘坐体验“平稳”。“现在比几个月前平稳多了。驾驶方式不像以前那么生涩粗糙，”一位凤凰城乘客写道。

急刹车，突然启动，变道，小心移动。但据乘客们说，很多乘坐过程并不平稳。在10%的凤凰城行程和25%的硅谷行程中，乘客表示感觉“不舒服”，或者抱怨“转向不稳”和“刹车太硬”，要么“过于小心谨慎”，或者“加速太快”。山景城的一名Waymo公司内部乘客说， “几乎整个行程中都在猛踩刹车。”“我晕车很厉害，差点想下车呕吐。”

一位凤凰城乘客则说，Waymo汽车“进行了紧急刹车式停车，让我们所有人都砰地一声勒紧了安全带”。意外地向前猛撞造成了相当大的疼痛。我怀孕了，我很担心毫无理由猛踩刹车的力度。我丈夫说这是最糟糕的一次行程。”

接送和上下客

在约7%的行程中，自动驾驶出租车要么没有在要求的地点接乘客或放下乘客，要么两者都没有。在某些情况下，车辆偏离目的地有20米远，有一次汽车在亚利桑那州坦佩放下乘客的地点距离既定目的地接近1公里。一位凤凰城的乘客写道:“危险的接站。”他说:“我们还没有把一岁的女儿完全系好安全带，汽车就开走了。当时我们还没有按下开始行程的按钮。”

另一位凤凰城的乘客说，她自己是“视障者”，一辆自动驾驶出租车从杂货店接她上车。但是，她在离家还有400米的地方就被放了下来，当时自己还带着18公斤的食品杂货。她写道:“它甚至没把我放到家门前的那条路上。现在的温度是36摄氏度，湿度是45%，我带着快20公斤的杂货花了15分钟才走到家。我不得不停下来休息了三次。我到家歇了15分钟还在流汗。在这种情况下，你必须让司机接管汽车。我今年53岁，这很危险。”

行程中断

在2.5%的凤凰城行程和6.5%的硅谷行程中,Waymo汽车会在中途停上很长一段时间之前，最后需要司机接管或Waymo员工远程帮助汽车找出如何重新开始启动。一位不愿透露姓名的Waymo乘客告诉记者，今年夏天一周内的三次行程中，每一次行程都被打断。另一名乘客凯利·卡里佐萨(Kelly Carrizosa)是凤凰城学区的一名行政人员。她说，她在停在路边的Waymo汽车里干坐了15分钟，这辆车似乎认为一根树枝就是一辆汽车。备用司机最终接管了汽车。

手动驾驶

凤凰城的乘客说，在超过2%的行程中，自动驾驶系统没有需要司机接管驾驶。

骑行者和行人造成的干扰

在大约20次凤凰城行程（0.5%）和50次硅谷行程（1%）中，乘客报告说自动驾驶出租车在骑行者或行人附近发生了他们认为不必要的急刹车。硅谷的Waymo乘客曾多次表示，他们对汽车在骑行者附近的加速感觉不合适，或者报告说“侥幸脱险”，意思是险些相撞。其他时候，硅谷和凤凰城的乘客说，Waymo汽车阻塞了自行车道。“我们的Waymo不得不急转弯以避开自行车道上的一名骑车人。令人惊讶的是传感器没有捕捉到这一点，”一名凤凰城乘客说，这意味着Waymo汽车里的备用司机介入以防止发生碰撞。

行人也是Waymo汽车的一个麻烦点。一位凤凰城的乘客说:“有时差点撞到行人，有时汽车又明显犹豫了一下。”

绕路

在凤凰城和硅谷，分别有近7%和5%的乘客反映，Waymo汽车的路线规划存在问题。硅谷一位Waymo员工乘客的典型抱怨是:“在路上多次改道，让原本18分钟的车程足足增加了20分钟。“绕路的一个因素是，Waymo汽车经过编程，可以根据一天的时间避免可能出现问题的十字路口和转弯。在其他时候，车辆可能因为无法进入正确的转向车道而错过转弯。

雨和风的影响

几名乘客指出，在外面下雨的时候，这辆车似乎无法自动驾驶。即使是小雨似乎也会造成问题，雨后道路上的水坑也是如此。一位凤凰城的乘客这样评价自动驾驶出租车:“当我们在正确的车道上行驶时，无法应对路边的积水……它突然向右转，差点撞到人行道上，然后司机不得不接手。”上周，Waymo表示，为了提高雨中行驶的能力，他们正在佛罗里达州测试汽车。

停车

在凤凰城近1.5%的行程中，乘客抱怨Waymo的停车。这也是凤凰城郊区开车的一个重要问题。由于急转弯和行人的存在，它们对Waymo汽车停车构成了挑战。这也是硅谷地区的一个问题。一名乘客表示:“这辆车被卡在了Waymo总部停车场的一家工厂旁边，它以为那里有一名行人。”