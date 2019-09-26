小鹏汽车G3全系分批推送Xmart OS 1.6版升级：新增智能泊车等

小鹏汽车于9月25日起，正式向G3用户分批推送Xmart OS 1.6版本OTA升级软件。升级完成后的小鹏G3全系将优化LCC车道居中辅助、ACC自适应巡航、ALC自动变道辅助、智能泊车系统、BMS电池管理系统等多项功能。

据介绍，Xmart OS 1.5.1及以上版本可直接升级至1.6；Xmart OS 1.5.1以下版本，需先升级至1.5.1版本后，再升级至1.6版本。部分升级功能需搭载相应硬件。具体优化功能如下：