内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>智能汽车>新能源汽车

小鹏汽车G3全系分批推送Xmart OS 1.6版升级：新增智能泊车等

2019-9-26 12:37:20来源：网易科技作者：易智责编：骑士评论：

小鹏汽车于9月25日起，正式向G3用户分批推送Xmart OS 1.6版本OTA升级软件。升级完成后的小鹏G3全系将优化LCC车道居中辅助、ACC自适应巡航、ALC自动变道辅助、智能泊车系统、BMS电池管理系统等多项功能。

据介绍，Xmart OS 1.5.1及以上版本可直接升级至1.6；Xmart OS 1.5.1以下版本，需先升级至1.5.1版本后，再升级至1.6版本。部分升级功能需搭载相应硬件。具体优化功能如下：

  • LCC车道居中辅助系统：现支持在更多适宜道路上开启LCC车道居中辅助系统。同时，TJA交通拥堵辅助功能优化，可在车道线不清晰或消失的情况下短暂跟随前车。此外，新增驾驶员行为限制，当位于A柱的车内人脸识别摄像头监测到驾驶员处于疲劳或分神状态，将禁止使用LCC车道居中辅助系统。

  • ACC全速自适应巡航系统：支持SPORT动力模式下的ACC全速自适应巡航系统，同时进一步优化算法和逻辑，使驾驶员使用ACC时，在遇到前车切入、低速跟车、跟停状态下时，表现更稳定。

  • ALC自动变道辅助：进一步优化算法和逻辑，减少执行变道命令前的计算时间，提升了变道响应的及时性，同时开放了更多道路场景。

  • 智能泊车系统：优化转向速度和时机(提前转向)，适当提升泊车速度，以实现缩短泊车时间。同时，避障距离进一步缩短，将减少泊车过程中重新规划的次数和换向次数。

  • BMS电池管理系统：兼容国网充电桩新版充电协议。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：小鹏汽车

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有