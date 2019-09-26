小鹏汽车G3全系分批推送Xmart OS 1.6版升级：新增智能泊车等

小鹏汽车于9月25日起，正式向G3用户分批推送Xmart OS 1.6版本OTA升级软件。升级完成后的小鹏G3全系将优化LCC车道居中辅助、ACC自适应巡航、ALC自动变道辅助、智能泊车系统、BMS电池管理系统等多项功能。
据介绍，Xmart OS 1.5.1及以上版本可直接升级至1.6；Xmart OS 1.5.1以下版本，需先升级至1.5.1版本后，再升级至1.6版本。部分升级功能需搭载相应硬件。具体优化功能如下：
LCC车道居中辅助系统：现支持在更多适宜道路上开启LCC车道居中辅助系统。同时，TJA交通拥堵辅助功能优化，可在车道线不清晰或消失的情况下短暂跟随前车。此外，新增驾驶员行为限制，当位于A柱的车内人脸识别摄像头监测到驾驶员处于疲劳或分神状态，将禁止使用LCC车道居中辅助系统。
ACC全速自适应巡航系统：支持SPORT动力模式下的ACC全速自适应巡航系统，同时进一步优化算法和逻辑，使驾驶员使用ACC时，在遇到前车切入、低速跟车、跟停状态下时，表现更稳定。
ALC自动变道辅助：进一步优化算法和逻辑，减少执行变道命令前的计算时间，提升了变道响应的及时性，同时开放了更多道路场景。
智能泊车系统：优化转向速度和时机(提前转向)，适当提升泊车速度，以实现缩短泊车时间。同时，避障距离进一步缩短，将减少泊车过程中重新规划的次数和换向次数。
BMS电池管理系统：兼容国网充电桩新版充电协议。