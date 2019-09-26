蚂蚁金服蒋国飞：区块链将是未来数字经济的基础设施

9月26日下午消息，在云栖大会的区块链分论坛上，蚂蚁金服副总裁蒋国飞表示，区块链将是未来数字经济的基础设施，像水电煤一样，充足现有的生产力、生产资料与生产关系。区块链将构建信任机制的基础设施，未来，上链量将成衡量数字经济水平的重要指标。

蒋国飞介绍，蚂蚁区块链是自主研发的金融级区块链引擎，目前，技术上已经能够支持10亿账户规模，同时能够支持每日10亿交易量，实现每秒10万笔跨链信息处理能力（PPS）。他还预测，1年内，将出现一批千万日活的区块链应用。

在论坛上，蚂蚁金服发布了区块链生态战略，通过与Hyperledger发布跨链合作，提供多样性的技术服务，还发布跨链产品ODATS。

同时，蚂蚁金服还发布了区块链生态计划“全民热链”，蚂蚁金服资深总监、蚂蚁区块链BaaS平台负责人李杰力表示，希望更多合作伙伴会通过这个计划，跟蚂蚁区块链一起，利用技术让世界变得更加透明、高效。

蚂蚁区块链成立于2016年，虽然仅仅成立三年的时间，但是已经成为蚂蚁金服董事长兼CEO井贤栋口中的“后天”业务。在9月24日的蚂蚁金服投资者日上，井贤栋告诉投资人，在蚂蚁金服的三大业务板块——数字支付及数字金融、全球化、智能科技中，全球化属于明天的业务，智能科技则是他格外看好的后天的业务。他特别以区块链的诸多落地应用举例，凸显了蚂蚁科技商业应用方面的领先性。

在昨天云栖大会的主论坛上，蚂蚁金服总裁胡晓明也强调，未来蚂蚁金服将在区块链上持续投入，“我认为前半场的互联网都在消费互联网，面对数字经济时代，企业互联网到来，如何去建立企业之间的共识，企业区块链将发挥巨大作用”，胡晓明说，“我们坚信，区块链技术对于未来三年、五年商业经济的影响非常大，具有很大的想象力空间”。