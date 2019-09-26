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余承东：华为Mate 30/Pro 5G版本11月开售是因目前5G网络覆盖还不够多

2019-9-26 18:32:05来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家9月26日消息 今天下午，搭载华为首款旗舰5G SoC芯片麒麟990 5G的华为Mate30和华为Mate30 Pro的5G国行版正式发布。发布会结束之后华为消费者业务CEO余承东接受了IT之家等媒体的专访。

对于为什么华为Mate30系列5G版手机推迟到今年11月初才上市，余承东表示是因为运营商的5G网络覆盖还不够多，还需要优化。网络建设优化如果比较差的话，对手机耗电量方面会有影响，和华为Mate30系列5G版本的调试没有太大关系。

据了解，在今天下午的发布会上，余承东表示，华为Mate30 5G系列是全球首款第二代5G手机，同时支持5G SA/NSA双组网模式。华为Mate30系列内置21根天线，其中包含14根5G天线；在频段支持方面，华为Mate 30 Pro 5G支持N79、N78、N77、N41、N28、N3和N1共七个频段。

在发布会最后阶段，余承东也公布了华为Mate30系列5G国行版的售价。其中华为Mate30 5G版本8+128GB售价4999元，8+256GB售价5499元；华为Mate30 Pro 5G版本8+256GB售价6899元，8+512GB售价7899元；将于11月1日10：08正式开售。

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关键词：余承东华为Mate30 5G华为Mate30 Pro 5G

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