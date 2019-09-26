阿里巴巴CTO张建锋：数字经济领域，钉钉的意义堪比淘宝

昨日，2019年云栖大会在杭州开幕，阿里云CTO张建锋发表演讲，称阿里云智能是未来的数字经济核心基础，在帮助中国企业数字化转型实现智能移动协同方面，钉钉是杰出的代表。在生产领域和管理领域，钉钉帮助1000万家企业组织数字化转型，这个意义堪比淘宝在消费领域的影响。

张建锋强调了数字经济时代技术移动化的重要性，特别是钉钉为代表的移动协同和移动办公。“我们今天知道移动已经深刻影响了消费的领域，但今天移动化正在进入企业和组织。钉钉这个移动平台是杰出的代表，上面现在有1千万家企业组织。”

数据显示，截至2019年6月30日，钉钉用户数突破两亿，企业组织数突破1000万家。张建锋拿这个数据和淘宝对比，“大概淘宝上有1千多万卖家，这是什么概念呢？相当于我们帮1千万个品牌实现了电子化。钉钉这个平台有1千万以上的企业组织，我们相当于帮1千万个企业实现了组织的在线化和移动化。我认为这两件事情的意义是一样大的。”

张建锋解释道，因为中国有这么多的中小企业，它要做信息化、移动化，是非常有挑战的一件事情，需要公共的基础平台。而钉钉就是这样一个公共的基础信息平台，因为有了钉钉这样移动化办公平台，第一次移动化正在从全方位消费领域进入生产领域、管理领域。

张建锋举例说，“浙江省政府100多万公职人员每天在钉钉上面办公，我们帮助他们实现移动化、在线化，各行各业移动化速度正在突破的阶段，我们在浙江政府移动化应用平台上开发上百个应用。”

不仅赋能给政府，钉钉还帮助了各行各业的企业。张建锋介绍，钉钉有一个客户叫东方希望，很大一家公司，它希望把自己的组织实现移动化、在线化。东方希望的一家同行公司曾经花9千万做这方面的整体规划，结果没有成功。但东方希望全面用了钉钉，只花了90万，大概开发了47个应用，基于小程序放在钉钉上，全面实现了企业在线化、移动化、协同化。

张建锋认为，移动、协同是数字经济转型，特别是政府治理、企业管理，还有生产管理非常核心的基础设施。“阿里巴巴自己本身是个数字经济体，我们提供了商业的操作系统，不仅是实践者，也是积极的推动者，是一个创新者，还是一个赋能者。”