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京东9.27领券指南：视频红包再度来袭，家电国庆6张神券

2019-9-27 12:04:31来源：IT之家作者：百竹责编：一乖评论：

9月27日，视频红包再度来袭，家电国庆6张神券，白条券30-3元每周领1张，每日福利社可兑换多张高性价比优惠券，速速领取。

视频红包（点此前往）答案：1.真茶膜布   2.缩水、轻薄、服帖   3.第二件半价

活动链接
视频红包（下拉主页面）点此
抽全品券点此
每日福利社点此
家电国庆6张神券点此
汰渍/碧浪神券 11-10/99-20点此
稻花香米券299-100/199-60点此
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电脑 1000-100点此
个人护理品类日 149-100点此
抢全品类券 5到10元
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饮料券 199-100点此
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白条券30-3元 每周领1张点此
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