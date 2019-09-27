京东9.27领券指南：视频红包再度来袭，家电国庆6张神券

9月27日，视频红包再度来袭，家电国庆6张神券，白条券30-3元每周领1张，每日福利社可兑换多张高性价比优惠券，速速领取。
视频红包（点此前往）答案：1.真茶膜布 2.缩水、轻薄、服帖 3.第二件半价
|活动
|链接
|视频红包（下拉主页面）
|点此
|抽全品券
|点此
|每日福利社
|点此
|家电国庆6张神券
|点此
|汰渍/碧浪神券 11-10/99-20
|点此
|稻花香米券299-100/199-60
|点此
|格力高零食大礼包
|点此
|妮维雅 2件5折
|点此
|家电国庆大促
|点此
|华硕电脑 满1000-100
|点此
|大牌鞋靴 5折起
|点此
|秋装上新 满300享9折
|点此
|电视影音 5折起
|点此
|JOY无规则会场 199-100
|点此
|潘婷新品券 满199-100
|点此
|显示器 1元抵100元
|点此
|零食 199-100
|点此
|牛奶 两件8折
|点此
|自营图书 5折封顶
|点此
|电脑 1000-100
|点此
|个人护理品类日 149-100
|点此
|抢全品类券 5到10元
|点此
|饮料券 199-100
|点此
|啤酒 满199-100
|点此
|白条券30-3元 每周领1张
|点此
|话费券49-2
|点此
好价单品：