荣耀20i/10青春版、华为畅享9S/麦芒8手机开启EMUI10内测招募

IT之家9月27日消息 据花粉俱乐部消息，荣耀20i、荣耀10青春版、畅享9S、麦芒8四款手机的EMUI10.0（安卓10）内测招募开启。

*重要提示：本次4款产品联合开启招募活动，工程师们正在紧锣密鼓地开展版本适配优化工作。不同产品的版本进度不同，名单公布和版本推送时间会略有差别，各位热心花粉请耐心等待，感谢你们的支持~

【报名注意事项】

1、由于部分第三方应用与安卓10不兼容，因此升级后可能会出现第三方应用无法正常使用的情况（如闪退、卡顿、耗电等）。建议您在华为应用市场尝试将该应用更新至最新版本，若仍无法解决问题，建议您耐心等待应用更新信息，并及时更新。

2、升级后打开微信会概率闪退，再次进入恢复正常，该问题将在后续版本中解决；

3、农信类银行APP在升级后会出现不能登录的问题，请务必在升级前解除设备绑定，操作方法（仅供参考）：个人中心>安全中心>设备管理>解除绑定，然后进行升级，升级完成后重新登录即可正常使用；

4、部分应用深色模式仍在适配中，可能会影响深色模式体验，后续版本将持续改进优化；

5、部分在线主题EMUI10.0仍在适配中，可能会影响使用，后续版本将持续改进优化；

6、请务必确保手机有6G以上的内部存储空间，否则会有升级失败的风险（查看存储空间方法：设置>存储）；

7、请确保您的手机没有ROOT；

8、报名参加本次内测的花粉，请确保当前手机版本在招募的基线版本上，具体见【适配机型】。（版本号查看方法：设置>系统>关于手机，查看版本号信息，如果当前不在基线版本上，请先在线升级到此版本再进行报名）；

9、若您在版本体验中发现问题，请移步至【EMUI专区->升级尝鲜->问题反馈->《内测版本发布说明及问题收集帖导航》】中反馈，升级尝鲜版块进入方式：

1）电脑端：“花粉俱乐部”>“版块”>“EMUI专区”>“升级尝鲜”

2）手机端：“花粉俱乐部”>“论坛”>“版块分类”>“全部版块“>“EMUI专区”>“升级尝鲜”

若发现您在其他地方反馈相关问题，我们可能会将相应的帖子进行搬移，同时可能会影响您后续的内测和公测申请资格。

【适配机型】

各产品本次内测招募的适配机型、基线版本如下：

❤【招募详情】

招募人数：招募log版本用户500人，不带log版本的用户1500人（如果报名信息填写有误，将会收不到版本）

招募时间：2019年9月27日—10月中旬

内测名单公布时间：请留意本帖后续更新，入选花粉以官方短信通知为准。

版本推送时间：见后续官方通知（如果报名信息填写有误，将会收不到版本）。

荣耀20i等四款机型报名帖子：点此链接。