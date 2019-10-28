EMUI10黑科技，华为Mate30/Pro/智慧屏如何开启畅连高清通话

此前华为发布了Mate30/Pro系列手机，预装搭载了EMIU10系统。华为Mate30系列畅连通话可以让用户畅享高清视频通话，高清流畅的画面，无惧网络卡顿，即使身处灯光昏暗的街道，屏幕中的面庞依然看的清。美颜功能可以遮住你的疲惫，让另一端的人们也心安。

华为Mate30系列如何开通畅连通话呢？

拨打畅连通话也十分简单——点击【电话】/【联系人】直接拨打，或点击【畅连通话】后点击视频图标即可进行畅连通话。

视频通话可以在智慧屏上清晰展现，与你“畅连”的快乐并不会因为距离而缩减。智慧屏上也可以开启畅连通话功能。

手机拨打智慧屏也十分简单，首先，在【联系人】中添加智慧屏对应的账号号码，添加完成后按照拨打手机畅连的方式拨通即可。接听畅连通话的一方如果同时拥有手机和智慧屏两个设备时，还可以一键切换设备，无缝衔接，沟通无阻。

有了无人机之后，旅行者们的探索边界再一次被拓宽，不断变化的视角，带来的是加具有冲击力的震撼画面。壮美风光怎能独享？搭载EMUI10的华为Mate30系列不仅可以与无人机进行畅连，还可以将画面内容拨打至智慧屏，开阔又清晰。

用户需通过下载无人机应用，将手机与无人机进行连接。在无人机设备起飞前选择想要拨打的畅连号码，即可开启美景共享。需要注意的是，无人机畅连功能目前还未正式上线，还请多多期待官方消息。

当你在家中正在忙于家务时，突然来了通电话，而自己无法抽出手进行接听，这时应该怎么办？本周升级EMUI10最新版本后，用智能音箱也可以接听语音电话啦！

要想通过智能音箱接听电话，用户在应用市场下载并打开【AI音箱】App，按照屏幕指示操作，进行联网和设备的连接。当有来电时，用户只需对着音箱说：“小艺小艺，接听电话”便可用音箱接听来电。

不仅如此，此次升级后，你还可以通过语音控制智能音箱来拨打语音通话，手机也可以直接拨打语音通话至智能音箱设备，解放双手，给予更多场景智慧选择！

EMUI10基于分布式技术而打造的畅连功能，打破了终端设备之间的壁垒，通过“畅连”实现手机与智慧屏、无人机、智能音箱等设备间音视频通话的无缝自由切换。

注：畅连通话仅消耗WiFi或数据流量（3G/4G/5G等），不消耗运营商通话套餐时长。