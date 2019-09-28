内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

暴风集团：管理人员等持续流失，股票存在被暂停上市风险

2019-9-28 13:20:20来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家9月28日消息 9月28日消息，暴风集团发布关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告，公告称，公司 2019 年 6 月 30 日合并财务报表归属于母公司所有者的净资产为-23,939.82 万元，公司存在经审计后 2019 年末归属于上市公司股东的净资产为负的风险。根据相关规定，若公司经审计的 2019 年度财务会计报告显示 2019 年年末的净资产为负，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。

公告显示，截止 2019 年 6 月 30 日，公司合并财务报表的资产总额 92,460.00万元，负债总额 210,949.82 万元。截止 2019 年 6 月 30 日，子公司暴风智能的资产总额 47,132.85 万元，负债总额 166,409.82 万元，上述事项的存在可能会导致对本公司持续经营能力产生不确定性，公司存在经审计后 2019 年末归属于上市公司股东的净资产为负的风险。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1 条第(三)项“最近一个年度的财务会计报告显示当年年末经审计净资产为负，深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市”的规定，若公司经审计的 2019年度财务会计报告显示 2019 年年末的净资产为负，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。

image.png

image.png


分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：暴风集团暴风

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有