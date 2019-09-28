暴风集团：管理人员等持续流失，股票存在被暂停上市风险

IT之家9月28日消息 9月28日消息，暴风集团发布关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告，公告称，公司 2019 年 6 月 30 日合并财务报表归属于母公司所有者的净资产为-23,939.82 万元，公司存在经审计后 2019 年末归属于上市公司股东的净资产为负的风险。根据相关规定，若公司经审计的 2019 年度财务会计报告显示 2019 年年末的净资产为负，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。

公告显示，截止 2019 年 6 月 30 日，公司合并财务报表的资产总额 92,460.00万元，负债总额 210,949.82 万元。截止 2019 年 6 月 30 日，子公司暴风智能的资产总额 47,132.85 万元，负债总额 166,409.82 万元，上述事项的存在可能会导致对本公司持续经营能力产生不确定性，公司存在经审计后 2019 年末归属于上市公司股东的净资产为负的风险。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1 条第(三)项“最近一个年度的财务会计报告显示当年年末经审计净资产为负，深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市”的规定，若公司经审计的 2019年度财务会计报告显示 2019 年年末的净资产为负，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。



