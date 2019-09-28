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央视将与快手合作，七路信号直播国庆大阅兵

2019-9-28 17:08:12来源：IT之家作者：阿迷责编：阿迷评论：

IT之家9月28日消息 日前，央视新闻宣布将联动快手，同步直播国庆大阅兵，同时，快手将会有除了央视直播画面的六路特殊视角镜头实时转播。

据了解，今年国庆大阅兵中央广播电视总台有超过70路转播机位，除了与电视信号一致的一路外，央视新闻精选的六路信号将在快手平台上实时转播，用户可在快手平台上观看国庆阅兵的高空景象、地面景象、远处景象、近处景象。

此前，央视春晚、央视新闻、央视财经等频道和栏目在快手平台上有都有同步转播合作。

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关键词：央视国庆快手

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