不再签署新租赁协议？ WeWork发言人：没有这样的事

北京时间9月29日中午消息，有报道称，为了控制成本，WeWork母公司We.Co暂停所有新的租赁协议，WeWork否认此事。无论有没有此事，有一点可以确定：在推迟IPO一事上，We.Co的表现非同寻常。

周四时，外媒报道称WeWork不再签署新租赁协议。周五时，WeWork新闻发言人回应称没有这样的事。

新闻发言人称：“WeWork还在继续与房东合作伙伴签署新租赁协议。照我们的预计，未来几个季度签署新租赁协议的速度会放慢，因为我们将会更加重视战略性增长，希望能快一点盈利。”

随后外媒报道称，租赁暂停政策已经解除，不过在过去2年里，WeWork的增长速度已经放缓。报道还说，周四媒体刊文之后，许多房东打电话给WeWork。

文章中还提到其它一些问题，对于这些问题，WeWork没有解释。WeWork联合创始人亚当·诺依曼卸任CEO，由塞巴斯蒂安·古宁汉姆和阿蒂·明森取代。随后外媒刊文谈到WeWork的内部问题。例如，外媒说WeWork准备裁员几千人，WeWork在全球有12000多名员工。

文章还说，WeWork准备裁减大约20名与诺依曼关系密切的员工，当中包括一些顶级管理人员。另外，副董事长迈克尔·格罗斯、克里斯·希尔也面临很大压力。希尔是诺依曼的姐夫。

外媒称：“一些在职员工及前员工告诉我们，说公司有点混乱，大家正在观望，看看取代诺依曼的两个人成为CEO之后如何控制亏损。还有一些人说，他们做出决定，但没过几小时又推翻。”

在诺依曼的领导下，WeWork曾经收购Conductor、Managed by Q和Meetup三家公司，二人似乎已经拿定主意要将这三家公司出售。古宁汉姆和明森最近几天已经收到初步意向书。另外，去年WeWork花了6000多万美元购买一架Gulfstream G-650飞机，两人准备将它出售。

按照原计划，WeWork会在本月初IPO，估值高达470亿美元。后来公司搁置IPO计划，银行家说公司的估值已经降到200亿美元。估值快速下滑，但成本却没有。WeWork飞速扩张，已经在111个城市设立500多个办事处，烧钱速度超级快，去年公司的销售额约为18亿美元，亏损高达16亿美元。

除了出售业务，WeWork还在向其它资金源寻求帮助。软银是WeWork的最大投资者，明年它会向WeWork注入短期资本15亿美元，WeWork正在与软银协商，希望提高金额。对于WeWork来说获得新资本至关重要，它希望华尔街银行贷款30-40亿美元；不过银行们认为，只有WeWork先筹集新股本，他们才愿意注资。