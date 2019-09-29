Windows 10 ARM手机正重新创建诺基亚Lumia颜色配置文件

IT之家9月29日消息 去年，Windows Phone社区透露了一个非官方的项目，目的是破解Lumia手机使其可以运行Windows 10 ARM系统。开发人员还正在研究Mobile Shell，来进行自定义Windows 10 ARM界面并提供更类似手机的移动操作体验。

多张图片和视频展示了运行Windows 10 ARM版本的Lumia手机，支持基于骁龙的ARM芯片组上运行。

近期，某主要开发人员宣布，诺基亚Lumia颜色配置文件已创建，可在Windows 10 ARM上运行，这意味着你将能够在运行Windows 10 ARM的Windows Phone手机上自定义颜色配置文件。

用于Windows Phone的Windows 10 ARM项目几乎每个月都会进行更新，并进行重大改进。例如，最新的更新为Lumia 950添加了对WiFi的支持，而即将发布的更新将支持启用传感器。

“我们每个月左右都有发布时间表，更新会推送到Lumia远程存储库的WoA部署程序，因此最新的Lumia版本的WoA部署程序将自动获取最新，”开发人员表示。

Lumia WoA项目预计将在年底前完成所有重要功能，并且开发进度最终会放缓。