Windows 10 ARM手机Mobile Shell再升级：电话拨号器新变

IT之家9月29日消息 Windows 10 ARM最近引起关注，部分原因是在2019台北电脑展，厂商发布了骁龙8cx芯片电脑计划。微软计划推出一系列运行Windows 10 ARM的“始终连接”笔记本电脑，但该项目还允许在独立开发社区将操作系统移植到不受官方支持的硬件，例如Lumia 950、Lumia 950 XL。

微软计划在今年12月终止Windows 10 Mobile系统，但它可能不会像Lumia手机一样终止移动版的Windows 10体验。

适用于Lumia的Windows 10 ARM项目现已推出一段时间，并且逐步趋于完善。有开发人员正在开发另一个名为“Mobile Shell”的项目，以使用新的UI元素改造台式桌面系统，以使界面更易于触摸。

仍在开发中的Mobile Shell还将随带了，针对Lumia 950和Lumia 950 XL的屏幕尺寸进行优化的电话拨号器。

如你在屏幕截图中所见，电话拨号器看起来与Windows 10 Mobile系统中的拨号器完全相同。它已针对Windows 10 ARM驱动的电话进行了优化，但是由于徽标Logo字体不在Segoe MDL2 assets上，因此当前缺少原始的“开始”菜单图标。

目前尚不清楚开发人员何时计划发布适用于Windows 10 ARM的Mobile Shell，但它预计将在2019年12月之前准备就绪。

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