又一个误操作：北京大兴机场官微针对追星蔡徐坤事件道歉

IT之家9月29日消息 近日，北京大兴国际机场（以下简称“大兴机场”）正式投运。作为首都北京的“新国门”，“世界新七大奇迹”之一，大兴机场在安全防护、旅客服务、运行管理和商业应用方面的科技结合可谓全球之最。于此同时，北京大兴国际机场官方微博这两天也是非常活跃，不过，IT之家小编发现，今日北京大兴国际机场官方微博发布了一则公开道歉的内容。

官微内容如下：

感谢广大网友对“北京大兴国际机场”微博的关注。今天我们的微博编辑人员误操作将非工作内容发布在官方微博上，引起大家的关注，受到网友的批评。发现此问题后，我们进行了相关处置，并对相关责任人进行了严肃的批评教育，责成其进行深刻检讨。下一步，我们将以此为警示，时刻提醒自己不断提升本领，完善工作流程，提高发布质量，更好地为广大旅客和社会公众服务。在此，我们向所有关注、关心和支持我们的网友表示诚挚歉意和衷心感谢。 北京大兴国际机场官方微博运营团队 2019年9月29日

不明来龙去脉的网友可能比较懵，其实事情的原委是这样，近日北京大兴国际机场官方微博的运营小编在操作上出现失误，将官方微博误当做自己的私号，转发了当红明星蔡徐坤的视频并发表了追星评论，被网友发现指出不妥后，该小编进行了强行圆场，反而引起了网友更多的反感。因此，才有了最终官方微博的上述公开道歉。

值得一提的是，这次北京大兴国际机场官方微博运营小编的失误，不禁让小编联想到今年1月索尼中国官方微博的小编误用官微抱怨年假少的事件，看来对于运营小编来说，发微博前区分一下公号和私号还是有必要的~