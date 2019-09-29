任天堂Switch Lite摇杆曝漂移问题，外国律师事务所一并起诉

IT之家9月29日消息 由于任天堂Switch的Joy-Con手柄摇杆“漂移”问题，国外一家律师事务所于今年7月对任天堂提起了诉讼，要求任天堂就手柄失灵一事进行赔偿。而据外媒Polygon报道，近日这家律师事务所又在讼状里加上了上市仅一周时间的任天堂Switch Lite：原告方宣称任天堂Switch Lite的设计存在缺陷，因此对摇杆造成了损伤。

Switch Lite发布没多长时间，但是有网友已经在网络上表示，自己刚买的Switch Lite玩了20小时后就出现了摇杆漂移问题。此前任天堂Switch的Joy-Con就曝出漂移问题，而这一代全新的Switch Lite同样也存在。

此前，iFixit拆解Switch Lite的摇杆部分时就发现，Switch Lite与Switch的摇杆部分基本一致。仅在触点位置金属厚度不同。因此出现漂移问题也是一个非常大概率的事件。而任天堂似乎也关注到这个问题，任天堂表示，公司已经意识到“一些Joy-Con手柄无法正常响应”。任天堂公司表示，他们请遭遇此项问题的用户与客服部门进行联系。

在今年7月，美国一家事务所接到多位玩家的起诉，他们发现Switch的Joy-Con手柄摇杆存在漂移问题，于是他们向律师求助，律师在经过调查后提起了诉讼，他们共列出了来自美国16个州的18位原告，提出了欺诈、违反保修协议、违反州消费者保护法等多项指控。

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