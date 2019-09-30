什么操作？微软Xbox游戏《奥日与黑暗森林》在Switch上性能更佳

IT之家9月30日消息 《奥日与黑暗森林》（Ori and the Blind Forest）是独立工作室Moon Studios开发的一款动作冒险类游戏，也是微软XBox的一方游戏，于2014年TGS上首次发布。该作画面精美，故事情节生动感人，吸引了很多游戏玩家。目前这款游戏已经登陆Switch，Switch平台的玩家也可以体验这款品质精良的游戏了。而如果你之前已经在XBox玩过这款游戏，有机会的话，当然也可以在Switch平台上重温一遍，因为该作在Switch上的性能表现似乎要好于在XBox平台上。

《奥日与黑暗森林》的游戏主管Thomas Mahler最近在采访中也确认了这一点，他表示，Moon Studios的团队针对《奥日与黑暗森林》的开发工作已经持续了大约十年，他们可以通过重新发行等方式对其进行改进。对于游戏《奥日与鬼火意志》的优化和改进，Thomas Mahler表示也会延续到Switch平台上。

Moon Studios称，Switch版《奥日与黑暗森林》相比XBox等平台版本的优势集中体现在游戏的画面元素上，在其他版本上，游戏只能以30fps的帧率运行，而在Switch版上可以做到60fsp。

“从技术的角度来讲，《奥日与黑暗森林》在Switch上的动画效果甚至比在其他平台上更加平滑。”他在采访中表示。

当然，游戏在两个平台上不同的性能表现也是有原因的，从机能的角度来讲，XBox显然是高于Switch的，但《奥日与黑暗森林》在XBox上登陆的时间已经比较早了，那个时候游戏团队没有对游戏做到充分的优化，也是能够理解的。