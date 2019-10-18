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不到三年：任天堂Switch在北美地区总销量突破1500万台

2019-10-18 7:15:16来源：IT之家作者：汐元责编：汐元评论：

IT之家10月18日消息 任天堂今天证实，自2017年推出以来，该公司初代的Switch游戏机和Switch Lite游戏机在北美地区的销量总计超过1500万台。这些数据是来自任天堂的内部统计。

任天堂表示，整个9月，Switch在北美地区的销售额增长了20%以上。根据追踪美国游戏销售数据的机构NPD Group的数据，任天堂Switch已经连续10个月成为最畅销的视频游戏机。

同样拥有不错成绩的是该平台上的游戏销量。迄今为止，任天堂Switch共有14款游戏销量超过100万份，其中包括《马里奥赛车8豪华版》，《塞尔达传说：旷野之息》，《超级马里奥：奥德赛》等，每款销量都在600万份以上。

任天堂公司总裁道格·鲍瑟（Doug Bowser）表示：“随着产品发布进入第三个年头，Switch的市场吸引力正在与日俱增，北美有超过1500万个消费者可以随时随地玩自己喜欢的游戏。”

“今年，我们将为Switch玩家带来更多新鲜和独特的娱乐体验，例如《健身环大冒险》，《路易鬼屋3》，《宝可梦剑 / 盾》等等，以及以及《马里奥与索尼克在东京奥运会2020》“。

另外，本月早些时候，任天堂Switch初代和9月发布的Switch Lite版在欧洲销售了超过1000万台。

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关键词：SwitchSwitch Lite任天堂

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