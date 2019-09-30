一文看懂如何快速申请移动联通电信5G套餐预约

IT之家9月30日消息 目前，国内三大运营商开启5G套餐预约。

9月20日，中国移动已经率先全面上线5G商用预约。用户可通过短信、中国移动App等方式参与5G商用预约活动。

9月29日起可以预约中国电信5G套餐，预约成功用户可享受5G套餐折扣特权：电信网龄3年及以上用户享7折优惠，网龄3年以下及新入网用户享8折优惠。

今天凌晨，中国联通5G套餐正式开启预约。中国联通表示，即日起至5G套餐正式上市前，预约5G套餐可享折扣优惠。网龄3年及以上用户享7折优惠，网龄3年以内及新入网用户享8折优惠。

目前全国已经有超210万用户预约5G，IT之家在这里简单为大家整理了三大运营商的5G套餐预约链接，方便小伙伴们更快速的预约5G。

方法1：

中国移动5G套餐预约：点此进入

中国联通5G套餐预约：点此进入

中国电信5G套餐预约：点此进入

方法2：



中国移动：

用户可发送短信“5G”至10086，根据回复短信提示，点击链接进入活动页面开启预约。

用户可登录中国移动App，进入5G专区开启预约。

中国电信：



下载电信营业厅App，进入5G专区开启预约。

中国联通：

中国联通用户可登录中国联通手机营业App，在服务-创新-5G预约栏目，或输入“5G预约”搜索进入活动页面。