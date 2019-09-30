瞬行天下营销手机内置微信非法外挂，三年后作者被判刑

IT之家9月30日消息 据微信安全方面报道，2017年，一款名为“瞬行天下营销手机”的产品在网络上销售。这款手机通过内置外挂，实现了微信软件本身所不具备的批量操作功能。近日，销售、运营这款手机的团伙，终于由上海市徐汇区人民法院作出有罪判决。

被告单位上海某网络科技公司，以及公司实际经营人、软件开发人员均被定罪量刑。

微信表示，2017年，发现网络上某公司正在销售一款名为“AK77手机”的产品，又被称为“X+智能营销手机”，后来又改名为“瞬行天下营销手机”。

这款自称“营销神器”的“瞬行天下”手机，从硬件参数上看妥妥的就是廉价手机，然而人家却宣传自己具备以下“神奇”的技能：

全球定位、自动添加附近好友；

自动群发或单发信息给每个好友；

自动把群里好友全部加为个人好友；

自动把个人好友转化为公众号粉丝；

自动把个人信息推送给每个微信群；

自动维护朋友圈关系点赞或评论；

导入电话、QQ或微信号自动添加为好友；

僵尸粉精准标记、删除、激活。

……

这款手机是如何实现微信客户端本身所不具有的操作功能呢？

原来啊，“瞬行天下”手机运营者是在廉价手机上预先安装外挂软件框架，借助Android系统的辅助功能（AccessibilityService），实现模拟点击、虚假定位等操作，从而实现上述功能。

除此之外，这款手机还有着一套蒙蔽消费者以牟取暴利的销售方式：

单独购买一部“瞬行天下”手机价格为3680元，如购买者增加1000元，即以4680元的价格，除可购得一部“瞬行天下”手机外，还可获取所谓的直属代理资格。 直属代理是指该名代理接下来每推荐另一名消费者以3680元的价格购买一部“瞬行天下”手机，可提成1000元，如能以4680元的价格购买，可提成1500元。

然而，同款的手机在电商平台上的价格仅为1299元。

“瞬行天下”手机的运营者对外号称，此款手机是专门为营销人员、生意人、销售员等群体定制的。事情的真相却是，“瞬行天下”手机为个别商家提供恶意营销工具的行为，严重影响了正常用户的使用体验。

“瞬行天下”手机这类外挂，对软件系统的正常操作流程和运行方式造成严重影响，并且也是涉嫌违法犯罪的行为。

公安机关对此类外挂一直都保持着严厉的高压态势。近日，该团伙以侵犯著作权罪被上海市徐汇区人民法院判决。