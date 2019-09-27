微信支付上线澳洲AI账单缴费

IT之家9月27日消息微信支付官方表示，微信支付推出了海外首个AI跨境智慧缴费小程序“Billax必付通”，正式迈入澳洲的民生领域，把小程序变成“扫码枪”，账单再多，AI识别一键缴纳，还可享受优惠汇率。

Billax必付通小程序提高了缴费效率：

一步填写用户信息

一扫识别账单字段

一键缴纳账单费用

除了AI识别快速缴费，Billax必付通小程序还可以对账单进行分析，并辅以积分抵扣，也帮助你更了解每一笔账单，做到心中有“数”。