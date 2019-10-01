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网易有道递交招股书：丁磊持股30%，CEO周枫持股20.6%

2019-10-1 6:25:46来源：新浪科技作者：-责编：孤城评论：

北京时间10月1日凌晨消息，网易有道今日向美国证券交易委员会（SEC）提交了IPO（首次公开发行）招股书。这份招股书显示，网易有道计划申请将代表其A类普通股的美国存托股票（ADS）在纽约证券交易所挂牌交易，股票代码为“DAO”，用作“占位符”的暂定筹资额为3亿美元。

网易有道已经指定花旗集团、摩根士丹利、中投公司、瑞士信贷集团和汇丰银行为IPO交易的承销商。

招股书显示，在此次发行同时，同步进行私募配售，网易最大机构股东Orbis基金，承诺向有道购买总额为1.25亿美元的A类普通股。

网易有道在招股书中披露了该公司的财务信息：在截至2019年6月30日的6个月中，网易有道的净营收为人民币5.485亿元（约合7990万美元），与上年同期的人民币3.272亿元相比增长67.7%。2018上半年，以在线课程为代表的智能学习业务成为有道第一大营收来源。在截至2018年6月30日和2019年6月30日的6个月中，网易有道的净亏损分别为人民币8280万元和人民币1.679亿元（约合2450万美元）。

网易有道2018的净营收为人民币7.316亿元（约合1.066亿美元），与2017年的人民币4.557亿元相比增长60.5%。在2017年和2018年里，网易有道的净亏损分别为人民币1.639亿元和人民币2.093亿元（约合3050万美元）。

网易有道成立于2006年，是继网易云音乐、网易味央之后，网易公司第三家独立融资的品牌。2018年4月，网易有道宣布完成首次战略融资，暂未透露融资额。此次融资由慕华投资领投，君联资本参投，投后估值达11亿美元，跻身中国互联网独角兽俱乐部。

上半年营收5.49亿元净亏损1.68亿元

招股书显示，今年上半年有道营收5.49亿元人民币，去年同期为3.28亿元人民币，同比增长67.67%，2018年全年有道营收7.32亿元人民币，2017年全年营收为4.56亿元人民币，同比增长60.53%。

今年上半年，有道净亏损1.68亿元人民币，去年同期净亏损为8275.1万元人民币，净亏损同比扩大102.89%。2018年全年有道净亏损2.93亿元，2017年净亏损为1.64亿元。

丁磊持股30% CEO周枫持股20.6%

在这份招股书中，网易有道还披露了公司高管和董事的持股信息：丁磊实益持有29，751，158股普通股，持股比例为30.1%；周枫实益持有20，341，200股普通股，持股比例为20.6%；吴迎晖实益持有1，840，000股普通股，持股比例为1.9%。

机构股东方面，网易公司（NASDAQ：NTES）实益持有65，387，160股普通股，持股比例为66.2%；网易有道CEO周枫全资拥有的开曼群岛Peng Ke Holdings Inc。实益持有20，341，200股普通股，持股比例为20.6%。

智能学习业务收入3.1亿元同比增58%

招股书显示，2019上半年，智能学习业务收入3.1亿元，同比增长58.1%，占总营收的57.4%；在线广告收入为2.3亿，同比增长82.5%。

其中，在线课程收入由1.6亿增长至2.3亿，同比增长54.3%，从2018年上半年至2019年上半年，有道精品课平均课单价由约人民币508元增至约人民币751元，增长约47.8%；其他学习服务收入为4350万元，同比增长48.4%；有道智能硬件收入4310万，同比增长264.7%。

上半年研发支出1.11亿元占总收入20.3%：

招股书显示，2019年上半年，有道研发支出为1.11亿元人民币，占比20.3%。截至2019年6月30日，有道研发人员共373人，约占总员工数33%。

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关键词：网易网易有道有道

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