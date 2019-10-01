爆料：微软Surface双屏设备真的要来了！

IT之家10月1日消息 微软将在10月2日举行Surface新品发布会，预计将带来Surface Pro 7和Surface Laptop 3等新品，另外也可能带来搭载Windows Core OS的双屏或折叠屏设备。爆料大神Evleaks今天曝光了Surface Pro 7、Surfrace 7、Surface Laptop 3的渲染图。另外还确认将有Surface双屏设备发布，不过渲染图还未曝光。

▲Surface Pro 7渲染图

据长久的爆料，微软一直在申请双屏或折叠屏设备的专利，其中也向我们展示了一些信息。

据爆料，微软双屏Surface将拥有两块9英寸的显示屏，屏幕宽高比为4：3。预计将使用英特尔最新的10nm处理器，支持LTE或5G连接。

预计微软Surface双屏设备将是这次发布会的重头戏，也是One More Thing。

据报道，微软正在计划对Surface Pro 7进行重大的重新设计，该报告的其中一个版本使用继承前一代的设计。这里的主要变化是，该款型号还将保留USB Type-A接口，但也会使用USB-C端口替代MiniDisplayPort接口。据说该版本还包含英特尔处理器，是最新的第十代Intel芯片。

▲Surface Pro 7渲染图