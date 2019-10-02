新中国成立70周年庆典：3290块京东方可折叠手持光影屏组成巨幅五星红旗

IT之家10月3日消息 在新中国成立70周年庆典上，一面巨幅五星红旗，庄严且耀眼地出现在天安门金水桥南端。不多时，国旗的影像开始变换，时而是气势恢宏的图案，时而是创意非凡的各式造型……这些不断展示的震撼画面，向世界呈现了一场视觉奇观。

据京东方官方介绍，这一帧帧流动的光影，全部是由现场3290名联欢群众的可折叠的手持光影屏所组成，为天安门广场增添了一道靓丽风景，也为新中国七十华诞献上最美好的祝福。

而这3290块可折叠的手持光影屏组成的拼接阵列等智慧显示系统解决方案，正是由BOE（京东方）提供。

借助手持光影屏的极速响应，《红旗颂》、《我们走在大路上》、《在希望的田野上》、《领航新时代》等相关主题的画面不断切换变化。

如此超高规模的快速变换显示画面，是如何实现的呢？

京东方全球首创的可折叠LED（发光二极管）拼接阵列系统解决方案集软硬件于一体，通过搭载全球领先的异步信发系统，全球首次实现短时间内将大规模视频内容快速下发至3290块屏幕，同时采用LoRa（远距离无线电）低延迟控制系统搭配同步播放时间校正技术，实现视频画面高度完美同步。

此外，京东方物联网整体解决方案还对设备内的视频文件进行了MD5（信息摘要算法）双向密码校验，确保信息安全和保密内容万无一失；通过采用碳纤维、铝合金、镂空LED灯板等轻量化人性设计，在保障耐用性和电池续航能力的前提下使手持光影屏总重量减轻近60%，极大降低了操作者的使用难度。

京东方推出的该物联网创新解决方案在大型演出、重要赛事、展览展示、城市亮化设计等方面都具有广阔的应用空间。