库克欧洲接受采访：理性的人不会视苹果为垄断者

北京时间10月2日早间消息，苹果CEO蒂姆·库克（Tim Cook）本周继续他的年度欧洲之旅。他拜访了柏林，会见了应用开发者，参观了当地的苹果零售店，并在接受当地记者采访时回答了一系列近期备受关注的问题。

德语杂志《Stern》本周在Blinkist的总部采访了库克。Blinkist是一家创业公司，其iOS应用能将非虚构小说压缩成简短的音频和文字片段。

在与Blinkist的创始人和员工进行交流后，库克接受了《Stern》的采访。采访中提到了App Store的垄断诉讼、iPhone 11的定价，以及Apple TV+流媒体服务。

今年5月，美国最高法院批准，一起持续已有8年的反垄断案在下级法院继续审理。原告方认为，苹果将iOS用户下载应用限制在自主应用商店内，这使得苹果获得了垄断地位，从而可以强制开发者缴纳30%的营收分成，人为抬高应用价格。原告方要求苹果开放第三方应用商店，或是允许用户直接向开发者购买应用。

美国最高法院的判决为更多此类诉讼打开了大门，其他几起诉讼也瞄准了苹果对开发者收取的分成。

库克在谈到这个问题时说：“没有任何理性的人会将苹果视为垄断者。”他同时表示，苹果对App Store和更广泛iOS生态的紧密控制带来了帮助。

他表示：“用户从我们这里购买体验，这种体验包括值得信赖的应用购买平台，我们通过这个平台管理和审核所有应用。”他指出，苹果会过滤掉不恰当的应用，例如带色情内容的应用。“任何人都可以用自己的iPhone在浏览器中访问内容，但我们自己不提供这些内容。”

争论的另一个焦点是苹果自主应用的地位越来越高。由于苹果推出了iWork办公套件和其他各类免费应用，因此该公司目前不仅是软件分发平台，而且对某些开发者来说已经变成了竞争对手。

库克对此表示：“我们提供30到40款应用，但其他应用则有200多万个。”他将App Store比作超市。“超市拥有自主品牌的可能性非常高，但更多的商品会让谁受益？当然是顾客。这是件好事。”

库克随后讨论了订购流媒体视频服务Apple TV+，这是苹果在这个领域的首次尝试。与大部分竞争对手产品不同，Apple TV+的月费相对较低，只有4.99美元。该服务将于11月1日上线。此外，作为限时推广活动的一部分，购买iPhone和iPad等硬件的用户可以免费使用该服务一年时间。

记者问到，苹果咄咄逼人的定价是否会让Netflix这样的行业领先者感到不安，库克提出了不同看法。他表示：“我不认为竞争对手会害怕我们，视频领域的情况有所不同：这不是Netflix赢了我们就输了，或者我们赢了他们就输了的问题。许多人都会使用多个服务，我们现在正尝试成为其中之一。”

最后，库克回答了关于iPhone 11的问题，这款最新产品的定价比前一代iPhone XR低50美元。

库克说：“我们一直尝试将价格维持在尽可能低的水平。幸运的是，我们今年可以降低iPhone的价格。”

过去几天时间里，库克拜访了开发者，参观了苹果在巴伐利亚的设计中心，并在慕尼黑、柏林和巴黎的多家苹果零售店停留。本周二，他在苹果香榭丽舍大道店参加了活动。

过去两年时间，库克在欧洲的巡回拜访已经成为苹果秋季的传统。2017年10月，库克前往了英国和瑞典，而2018年则前往了西班牙。