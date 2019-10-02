曝魅族16T将于10月23日发布：大屏娱乐旗舰

IT之家10月2日消息 上个月底，IT之家报道了魅族16T将在10月份发布的消息，近日，网络上一张流传的谍照再次印证了这个消息，谍照显示，魅族16T将于10月23日发布，发布地点为北京，并且该手机定位于大屏娱乐旗舰。

此前一款型号为“M928Q”的魅族手机通过3C认证，支持18W充电，媒体称这款新机型号为魅族16T。魅族“M928Q”手机有蓝黑、绿色、橙红三种颜色，手机尺寸为159.63×78.2×8.3mm，手机重量为183g。屏幕方面，尺寸为6.5英寸，分辨率为2232×1080，电池容量为4400mAh。



爆料的信息显示，该手机的内存为6GB，存储空间为128GB。摄像方面，后置三摄位于手机的左上角，为1200万+800万+500万像素组合，前置摄像头为1600万像素，这款手机将运行安卓9 Pie操作系统。

硬件方面，CPU主频为2.84GHz，报道称可能搭载骁龙855处理器，而不是骁龙855 Plus，这似乎也能印证黄章所说的，毕竟骁龙855 Plus在今年年中发布，而魅族16T似乎在今年年初就已经立项。

另一方面，搭载骁龙855还能让手机保证一定的性价比。据了解，魅族16T定价预计在2000-2500元，这首发价格已经低于魅族16s、16s Pro的售价，将是魅族最便宜的骁龙855手机。