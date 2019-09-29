传魅族16T下月亮相：定位游戏手机，价格有大竞争力

IT之家9月29日消息 早在今年年初的时候，黄章就曾透露过准备打造一款魅族游戏手机的消息，并且命名为魅族16T（Turbo），价格则保持在2500元以内，但是伴随着16s、16s Pro、16XS等手机的发布，这台魅族16T迟迟不见踪影。

近日，有爆料消息称，魅族16T可能会在下月发布。此前一款型号为“M928Q”的魅族手机通过3C认证，支持18W充电，媒体称这款新机型号为魅族16T。魅族“M928Q”手机有蓝黑、绿色、橙红三种颜色，手机尺寸为159.63×78.2×8.3mm，手机重量为183g。屏幕方面，尺寸为6.5英寸，分辨率为2232×1080，电池容量为4400mAh。

内存为6GB，存储空间为128GB。摄像方面，后置三摄位于手机的左上角，为1200万+800万+500万像素组合，前置摄像头为1600万像素，这款手机将运行安卓9 Pie操作系统。

硬件方面，CPU主频为2.84GHz，报道称可能搭载骁龙855处理器，而不是骁龙855 Plus，这似乎也能印证黄章所说的，毕竟骁龙855 Plus在今年年中发布，而魅族16T似乎在今年年初就已经立项。

另一方面，搭载骁龙855还能让手机保证一定的性价比。据了解，魅族16T定价预计在2000-2500元，这首发价格已经低于魅族16s、16s Pro的售价，将是魅族最便宜的骁龙855手机。

随着16T的发布，魅族16系列家族将逐渐壮大，只是完全家族化的设计语言，以及16、16s、16s Pro、16xs、16T复杂命名...一言难尽。

当然，作为消费者的我们，还是很期待这款性价比神机的发布，毕竟2000出头的骁龙855旗舰，想想就很美。