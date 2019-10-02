10.2福包精粹：免费领京东2-40元话费券、建行龙卡15元买50元电影票

福包消息，首汽约车单单85折、建行龙卡15元买50元电影票，免费领京东2-40元话费券、哈啰打车6元无门槛券包、1个月Keep会员等活动火热进行中，具体参与方法：点此下载辣品App最新版，立即领取福利！

• 京东10月充值活动，免费领2-40元话费优惠券

• 建行龙卡10月优惠：15元抢50元电影票/美食节最高62元随机减

• 淘票票12元电影代金券

订单满2张可用，且可与所有优惠叠加使用，相当于每张再优惠3.5元。

• 首汽约车国庆期间单单85折，最高优惠10元

• 哈啰打车国庆有优惠，免费领6元无门槛打车券包

• 国庆打车享受“先乘后付”，了解如何开通微信支付分

• 腾讯视频会员免费领掌上高铁5折打车券，最高抵扣15元

• QQ音乐“我为6狂”听歌30秒，领1个月豪华绿钻

• 免费领取 | 黄金甩脂季，领取限量Keep会员30天体验卡

• 《守望先锋》免费畅玩11天



• 免费开通 | 中国移动/联通/电信防骚扰服务

• 京东PLUS会员新权益，每月领1张3元无门槛京东快递券

• 云闪付线上付款单单减，满5元随机立减最高99元（限商户）

福包领取方法：点此下载辣品App - 进入“福利”栏目 - 即可找到活动入口。



更多福利专享：

下载辣品App，上百个大福包、一元包邮和顶级品牌的内部优惠券让你：超省、超赚！

点击上图或点这里下载（自动识别各设备）。

支持：iPhone/iPad、安卓、Win10 UWP（桌面/手机）。