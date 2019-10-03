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iPhone 11/Pro/Max Deep Fusion来了，苹果iOS 13.2/iPadOS 13.2开发者测试版Beta推送

2019-10-3 1:40:26来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家10月3日消息 苹果今天发布了iOS 13.2的首个开发者预览版Beta更新，版本号为17B5059g，为iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max带来Deep Fusion摄像头技术功能。同时苹果还推送了iPadOS 13.2开发者预览版Beta更新。

据报道，Deep Fusion是通过机器学习以低到中等的光线拍摄照片，连续拍摄九张照片最终合成高细节、低噪点图片。Apple高级副总裁Phil Schiller在发布会上称其为“疯狂的摄影算法”。不过在iPhone 11系列发布的时候，Deep Fusion功能尚未准备就绪，因此并没有与新iPhone一起推出。尽管iPhone 11和11 Pro的摄像头令人印象深刻，但Deep Fusion将使得相机在室内和中等照明条件下也能拍摄出优秀的作品。

苹果公司发布了两个针对iOS 13.1的错误修复更新之后，发布了iOS 13.2开发者预览版Beta。周五，苹果发布了iOS 13.1.1，而周一发布了iOS 13.1.2。这两个更新均侧重于性能改进和错误修复，例如“相机”应用程序，iCloud备份等。

1、iOS 13/iPadOS开发者测试版描述文件：点此下载

2、iOS 13/iPadOS公开测试版描述文件：点此下载

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3、描述文件、iOS固件下载必备之完全手册：

苹果iOS描述文件下载大全 & 完全使用攻略：玩测试版/限制升级……必备

IT之家精华：苹果iOS系统发布/固件下载/升级更新大全表

兼容设备列表：

iOS 13支持的机型如下：

iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max

iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X

iPhone 8、iPhone 8 Plus

iPhone 7、iPhone 7 Plus

iPhone 6s、iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPod touch (第七代)

iPadOS支持的机型如下：

iPad Pro(12.9英寸)、iPad Pro(11英寸)、iPad Pro(10.5英寸)、iPad Pro(9.7英寸)

iPad（第七代）、iPad (第六代)、iPad (第五代)

iPad mini (第五代)、iPad mini 4

iPad Air (第三代)、iPad Air 2

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关键词：iOS 13.2iOS 13ipados

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