谷歌的胜利：微软Surface Duo搭载Android系统和谷歌浏览器技术

10月3日消息，据国外媒体报道，微软今天发布了双屏Android智能手机Surface Duo。这款手机的浏览器和移动操作系统所基于的技术均由谷歌提供，因而这堪称谷歌的一场重大胜利。

当被问及对微软将会推出的Surface Duo有何看法时，谷歌的发言人表示，“我们非常欢迎微软加入Android生态系统。我们期待着共同努力，携手为用户带来最好的产品。”

言外之意是：“我们赢了。”

自从微软悄悄撤出智能手机市场以来，外界一直在密切关注着，在首席执行官萨蒂亚·纳德拉(Satya Nadella)的领导下，该公司的移动战略会变成什么样。微软给出的答案是，在应用和服务层上面争胜，而不是在操作系统层上面。

你愿意的话，现在就可以将你的Android手机“微软化”。首先，安装微软的Office和Outlook，然后将其连接到OneDrive云存储服务。该公司不会占据你的手机的每一个角落，但它的应用和服务可能会是你花时间最多的地方。

乍看之下，微软的计划似乎只是为了说服三星为其Galaxy系列手机推出微软化版本。例如，Galaxy Note 10在系统层内置微软的Your Phone系统。该公司可能会继续鼓动三星这么做，因为三星的全球手机销量几乎无人能及，但最终，微软会需要拥有更多的用户体验控制权。

这就是Surface Duo可派上用场的地方。Surface Duo上有谷歌的Google Play Store应用商店，即有了获得最广泛多元的应用的基本途径。更重要的是，Google Play Store是谷歌移动服务（Google Mobile Services）不可或缺的一部分。那是谷歌在Android上所提供的额外的“东西”。从安全更新到浏览器更新，再到推送通知支持，不一而足。

这一切意味着微软搭载的Android版本不会是像亚马逊的Fire操作系统那样的Android定制系统。它不会导致碎片问题。这正是谷歌的一场重大胜利。(这也解释了为什么谷歌当初如此渴望告诉外界它在Android 10中对双屏设备的支持。它对延迟推出的Galaxy Fold那么兴奋，似乎有些奇怪。现在来看说得通了。)

不过，我们还不知道谷歌的这次胜利到底有多么地重大。谷歌要求大多数设备制造商不仅要提供Google Play Store商店，还要提供一整套谷歌应用程序。它会要求想要推广自家Outlook的微软预装Gmail吗？谷歌还要求厂商将那些谷歌应用程序直接放在主屏幕上，通常放在一个名为“谷歌”的文件夹中。

另外，你不登录谷歌账号就无法获得Google Play应用程序，甚至无法获得谷歌移动服务更新。这对于Android手机的健康运行非常重要。这可能意味着，在第一次使用Surface Duo时，用户必须同时登陆谷歌和微软的账号。

那些原则也适用于微软吗？还是说纳德拉从谷歌那里获得了一些让步？这些都不是无关紧要的问题。毕竟，欧盟刚刚迫使谷歌在欧洲解除Play Store和Chrome与Android的捆绑。(讽刺的是，谷歌的操作系统所面临的反垄断问题，在某种程度上会影响到微软的应用程序。)

媒体问了谷歌许多这样的问题，但除了上述声明之外，公司没有透露更多的内容。不过，说实话，由于Surface Duo要到2020年底才会推出，所以可能还没有人知道所有问题的答案。

▲Surface Duo(左)和Surface Neo(右)

在接受《连线》杂志的劳伦·古德（Lauren Goode）采访时，纳德拉是这样描述这个微软在做Android设备的新奇世界的：

“操作系统不再是我们最重要的层级……对我们来说最重要的是应用模式和体验。人们为Surface Duo和Surface Neo编写应用程序的方式，将会存在更多的关联性，那不仅仅是编写一个Windows应用程序或者一个Android应用程序，因为它将关乎微软的图谱。”

如果你不大留意纳德拉在过去几年里一直在说的话，听到他说他对操作系统并不那么在意，你可能会非常震惊。但事实摆在眼前，微软显然没有放弃Windows——它今天发布了Windows的一个新版本——但对微软来说，更重要的是，你有使用它的服务的习惯，比如Office。毕竟，那些服务是它的一大收入来源。

在所有人意识到这有多么令人惊讶之前，Facebook首席执行官马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）就喜欢用“社交图谱”来谈论Facebook的统治地位。微软的图谱则全然不同。它的图谱主要是商业图谱和专业图谱。它的生态系统包含LinkedIn和OneDrive文件共享服务。微软最终会否变得没那么令人毛骨悚然，没那么有侵略性，取决于纳德拉是否坚守他关于人工智能的道德使用的承诺。

虽然微软可能会很高兴地告诉你，它不需要先担心操作系统，但这并不意味着这不是谷歌的巨大胜利。Android已经是这个星球上最多人使用的操作系统。现在微软已经加入了这个平台，这种优势将会更加稳固，这可能会帮助谷歌进入微软图谱，从而得到又一个开发企业市场的机会。

在所有的这一切中，最引人注目的是，微软如今有两项最重要的资产要依靠于谷歌的技术，它们分别是移动操作系统和网络浏览器。Edge浏览器现在是基于谷歌的Chromium。这并没有给谷歌带来与Android等同的优势。然而，这在以往还是很难以想象的。

微软本质上把“管道系统”外包给了谷歌，谷歌也很乐意提供。也就是说，现在，他们的策略已经从“拥抱、扩展、消灭”变成了“采用、扩展、获利”。