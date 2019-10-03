微软 Surface Neo/Duo现场体验：灵活360°铰链，大猩猩玻璃丝般顺滑

IT之家10月3日消息 根据外媒engadget的报道，他们预料到了Surface Neo的出现，但是没有想到微软会以Surface Duo的形式回归手机。从外观来看，Surface Neo是一款类似于笔记本电脑大小的设备，而Surface Duo则更像是一款轻薄的手机，这两款产品都押注于双屏幕设备的未来。

▲Surface Neo

▲Surface Duo

外媒表示，他们只能近距离拿着Neo和Duo观看大约30秒，而且无法打开任何一台设备。在短暂的体验后，外媒engadget表示，它们给人的感觉是真正的高端设备。

首先，Surface Neo稍微有点重，大概有1.5磅（0.68kg）重，它光滑的大猩猩玻璃外壳摸起来让人感觉像是在做梦。另外，Surface Duo携性堪称奇迹，让人感觉像是缩小了的Surface Neo。

这两款产品都能体现出高水平的工业设计，尤其是在360度旋转的铰链上。多年来，我们看到微软在其Surface设备上改进了铰链，而这种体验对Neo和Duo来说提升更大。在一定角度打开、关闭这两个设备，铰链感觉非常顺滑，外媒称一点也不像他使用Galaxy Fold时的尴尬。

Surface Neo和Duo的灵活性也是非常高的。一屏工作、一屏看奈飞，抑或是一屏浏览电子邮件，一屏看邮件列表，都可以轻松实现。

Surface Neo的超薄蓝牙键盘配件也很好用。当你不使用它的时候，它可以磁吸在设备的底部，当你需要打字的时候，它可以吸附在屏幕下方，这时屏幕上会有一个长条，用于表情符号、手势书写和其他功能，微软称之为“Wonder Bar”。

外媒表示，现在就断言微软的双屏Surface设备成功还为时过早，但它肯定比我们目前看到的任何安卓折叠手机都有趣得多。随着Windows 10X的出现，更多的PC制造商将在2020年的假日季推出双屏设备，届时我们将会有更多的选择。

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